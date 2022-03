Simone Ashley lancia uno scoop su Bridgerton 3: il nuovo protagonista sarà...

Da quando è stata lanciata la seconda stagione di Bridgerton ce lo stiamo chiedendo tutti: chi sarà il prossimo protagonista della serie? Come sappiamo questo titolo Netflix si compone da più stagioni ognuna delle quali è dedicata a uno dei figli della famiglia Bridgerton. Dopo Daphne e Anthony chi sarà il prossimo fratello al centro della narrazione? Per deduzione potremmo immaginare che Bridgerton 3 racconterà la storia di Benedict, il secondogenito dei Bridgerton ma c'è stata una frase di Simone Ashley, l'interprete di Kate Sharma di Bridgerton 2, che non è passata inosservata perché ha lanciato un grande indizio su quello che potrebbe essere il nuovo protagonista di Bridgerton 3.

Simone Ashley e l'indizio sul protagonista di Bridgerton 3

In un'intervista con Entertainment News l'attrice e interprete della moglie di Anthony ha rivelato innanzitutto che tornerà nella prossima stagione di Bridgerton per mostrare a tutti cosa accade dopo l'idillio d'amore. Dopotutto è una viscontessa adesso e non può di certo scomparire dalla storia della famiglia. In più, Simone ha svelato che nella prossima stagione della serie targata Shondaland, sarà bello scoprire quali saranno i risvolti del rapporto tra Colin e Penelope. Si tratta di un grande indizio che ha subito scatenato il web che ne ha dedotto che la prossima stagione della serie sarà incentrata proprio su Colin e non su suo fratello maggiore. In questo modo Chris Van Dusen, il creatore della serie, potrebbe mescolare le carte della storia tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn e non per forza andare in ordine cronologico.

Sarà davvero così? Staremo a vedere!