Bridgerton: al 5 posto tra le serie Netflix più viste di sempre

Uscita il 25 dicembre sulla piattaforma di streaming digitale più nota al mondo, Bridgetron si è saputa imporre nel mondo delle serie tv al punto da conquistare in pochissimo tempo il 5 posto in classifica delle serie originali Netflix più viste di sempre. La serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da uno dei nomi più di spicco della tv statunitense, Shonda Rhimes, ha creato un brusio tra i social media talmente alto da diventare in pochissimo tempo una delle serie Netflix più viste e amate dal pubblico.

Netflix: tutti i numeri dei suoi successi più grandi

Con un tweet, il colosso dello streaming, ha annunciato che in base alle sue previsioni, sono 63 i milioni di spettatori che guarderanno Bridgerton nelle prime quattro settimane dalla sua uscita e se questa proiezione dovesse risultare al vero (manca pochissimo per scoprirlo) la serie sull'alta società inglese del 1800 diventerebbe la quinta più vista di sempre nella classifica degli originali Netflix.

Nella proiezione delle prime 4 settimane, saranno 63 milioni di famiglie a entrare alla corte di Bridgerton mentre 44 milioni avranno salvato il mondo con We Can Be Heroes, facendo così risultare i giorni tra Natale e Capodanno come la settimana con più visualizzazioni di sempre. https://t.co/2WjKCnhiAo — Netflix Italia (@NetflixIT) January 5, 2021

La top 5 delle serie originali Netflix più viste

Il primo posto in assoluto se lo aggiudica The Witcher con 76 milioni di spettatori, seguida dall'amatissima La casa di carta 4 con 65 milioni. In parimerito con 64 milioni di spettatori entrambe, si aggiudicano il quarto posto, Stranger Things 3 e Tiger King. Anche la Regina degli scacchi aveva raggiunto negli scorsi mesi un notevole successo con 62 milioni di viewers diventando la miniserie Netflix più vista di sempre.