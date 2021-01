Bridgerton: perché nell'ultima scena c'è un'ape?

Ve lo sarete chiesto in tanti, ma perché Bridgerton finisce con un'ape? Cosa c'entra, infatti, questo insetto che viene messo in primo piano nell'ultima sequenza del finale di stagione della serie tra le più discusse del momento? Diciamo che quest'ultima inquadratura dell'episodio 8 ha incuriosito molto i fan della serie tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn che si sono chiesti quale potrebbe essere il significato di quest'ape e si sa, in una serie tv, niente è lasciato al caso. Un motivo deve esserci e infatti c'è e oggi ve lo raccontiamo noi.

La spiegazione del finale di Bridgerton

Le api, nella serie creata da Chris Van Dusenhanno un ruolo fondamentale ma cogliere questi dettagli nella serie senza aver letto i romanzi da cui è tratta diventa complicato. Vediamo di farci chiaro noi. Nei libri di Julia Quinn si spiega che Lord Bridgerton, il padre della protagonista Daphne, muore proprio a causa della puntura di questo insetto. Quindi l'ape diventa un elemento pieno di significato intriseco rappresentando da un lato il passato e dall'altro l'importanza dell'assicurare una discendenza al nome di questa famiglia, non a caso, infatti, la prima stagione termina con la nascita del figlio di Daphne e Simon che è appunto un maschio. Anche per un altro personaggio maschile della serie le api rappresentano tanto. Anthony, infatti, come viene spiegato nel romanzo, dopo la morte del padre matura una fobia per questi insetti e ci sono alcune teorie secondo cui il fatto che gli autori abbiano deciso di inquadrare un'ape nella scena finale della serie vorrebbe dire che la seconda stagione potrebbe essere basata su Anthony e la sua storia e la sua ricerca dell'amore. Nel secondo libro della saga, infatti, è proprio un'ape a svolgere un ruolo chiave nella ricerca della consorte del primogenito della famiglia Bridgerton. Sarà proprio così anche nella serie tv?