Bridgerton, dramma per l’autrice Julia Quinn: il padre e la sorella morti in un tragico incidente

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la vita di Julia Quinn, scrittrice americana autrice dei romanzi da cui è stata tratta la serie di successo Bridgerton, trasmessa da Netflix. Il padre Steve Cotler, 77 anni, e la sorella Violet Charles, 37, sono rimasti uccisi in un terribile incidente d'auto, come raccontato dalla stessa autrice su Facebook.

"Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una società di catering non ha messo in sicurezza il loro carico e le borse di tela si sono rovesciate sull'autostrada. Perché un autista di pick-up non ha pensato di guidare mentre il suo livello di alcol nel sangue era quasi tre volte il limite legale. Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui piangere" ha scritto Quinn che, insieme a loro, ha perso anche il cane di Violet, Michelle.

Secondo la ricostruzione del Daily Mail, l'incidente è avvenuto alle 20:30 sulla Interstate 15 nella contea di Davis e ha coinvolto più veicoli. Lo schianto sarebbe avvenuto dopo che il camion citato da Quinn ha accidentalmente perso il suo carico di borse. Vari veicoli, tra cui la Prius dei famigliari di Quinn, si sono fermati, ma il camion dell'autista si è schiantato contro la parte posteriore della Prius e i due occupanti sono rimasti gravemente feriti. Un altro uomo è stato trasportato in aereo in ospedale in condizioni critiche.

Il padre e la sorella di Quinn sono morti sul colpo, mentre il conducente del pick-up ha riportato ferite lievi ed è stato arrestato: il livello di alcol nel sangue del conducente sarebbe stato quasi tre volte superiore il limite legale.