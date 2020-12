Bridgerton: a che ora esce su Netflix la nuova serie di Shonda Rhimes?

Oggi esce su Netflix la nuova serie firmata Shonda Rhimes! Stiamo parlando di Bridgerton, ovviamente, il nuovo drama creato da Chris Van Dusen e tratto dai romanzi di Julia Quinn ambientati nel chiacchieratissimo mondo dell'alta società londinese. Ma se sappiamo la data di uscita della serie che corrisponde proprio al giorno di Natale, quale sarà, invece, l'orario in cui si potrà trovare nell'elenco dei titoli Netflix, Bridgerton?

Bridgerton: orario di uscita su Netflix

Per tutti quelli che non stanno più nella pelle, sappiate che sarà possibile iniziare a guardare gli otto episodi di Bridgerton dalle 9.00 di mattina. Negli Stati Uniti, invece, il debutto della serie con Julie Andrews come voce narrante e prodotta, oltre alla creatrice di Grey's Anatomy anche da Betsy Beers e dallo stesso ideatore e showrunner della serie Chris Van Dusen, sarà a mezzanotte.

La trama

Bridgerton racconterà le vicende del competitivo mondo dell'alta società inglese durante l'età della Reggenza, cioè nel decennio che va dal 1811 al 1820. In particolare la storyline seguirà le vicende della vita di Daphne Bridgerton, interrpetata da Phoebe Dynevor, la figlia maggiore della famiglia Bridgerton che era pronta a fare il debutto in società.