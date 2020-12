Bridgerton: è polemica tra i fan su una scena della nuova serie Netflix

Bridgerton è sulla bocca di tutti e non solo perché è la nuova serie di Shondaland, perché è uscita il giorno di Natale e perché tutti sembrano averla vista in binge-watching ma anche perché ha lasciato i fan di stucco per una scena che ha subito creato una polemica a livello internazionale. Che lo show non ambisse a essere pudico non c'è dubbio ma che si spingesse un po' più in là del necessario non se lo aspettava nessuno. Ed ecco così che quella che doveva essere la serie più amata del momento sta diventando quella più chiacchierata ma non solo in positivo. Il regista ha infatti scelto di tenere una scena del libro, uscito vent'anni fa e da cui è tratta la serie, e che già all'epoca aveva creato scalpore tra i lettori proprio per questo stesso accadimento nella storia dei protagonisti, e far, così, parlare ancora di più di sé.

La polemica su Bridgerton

Sono tanti gli utenti che su Twitter, dopo aver visto una scena del sesto episodio della serie creata da Chris Van Dusen, hanno commentato l'episodio accusando il regista di aver rappresentato una "violenza sessuale" coperta. La scena incriminata, infatti, vede la protagonista, Daphne, una giovane donna per bene in cerca di marito, "violentare" Simon, l'uomo con cui decide di ideare un falso matrimonio. Se il duca Simon Basset, suo marito, le dichiara di non volere figli, lei, forte del suo desiderio di diventare madre a tutti i costi, fa di tutto per ottenere quello che vuole, anche manipolando un rapporto sessuale per fare in modo di restare incinta. Ed è proprio questa la scena che ha diviso i fan e fatto emergere l'accusa di "violenza sessuale" da parte di Daphne. Se c'è chi ha sottolineato che la scena incriminata sia stata una violenza c'è anche chi ha, invece, accusato il creatore della serie di averla voluta in qualche modo "coprire" senza dedicare un'adeguata riflessione a un tema tanto importante e delicato.

E voi, avete visto la scena? Cosa ne pensate?