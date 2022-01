Bridgerton lancia il suo primo ballo in costume per i fan della serie

Era nell'aria da un po' ma è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale: Bridgerton avrà il suo primo evento live dedicato ai fan della serie che potranno rivivere, in prima persona, tutto il fascino dell'atmosfera romantica dei tempi dell'età della reggenza. Saranno diverse le città del mondo a ospitare The Quell's Ball, A Bridgerton Experience, l'evento dedicato alla serie Netflix di Shondaland che ha appassionato milioni di telespettatori con le sue storie d'amore d'altri tempi. Il live show partirà da marzo 2022 dagli Stati Uniti e dal Canada per arrivare, poi, in altre città del mondo ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questo evento e come partecipare.

The Queen's Ball: A Bridgerton Experience, tutto quello che sappiamo

The Queen's Ball: A Bridgerton Experience è un'esperienza immervisa nel mondo di Bridgerton, la serie firmata Shonda Rhimes che ha rivoluzionato il mondo del piccolo schermo con la storia di Daphne, una ragazza inglese dell'epoca della reggenza alla ricerca del futuro marito, tratta dai libri rosa di Julia Quinn. Questo evento permetterà ai fan della serie di partecipare a una serata di gala, in pieno stile Bridgerton, con un quartetto d'archi che riproporrà le musiche della colonna sonora della serie Netflix e i personaggi della serie con cui interagire. Inoltre, è prevista una gara per la vittoria del premio di "diamante della stagione". Questo ballo che vedrà la presenza di diversi artisti in abiti d'epoca, sarà ambientato, proprio come nella serie Netflix, a Mayfair, Londra, nel periodo della stagione delle debuttanti e, a guidare gli ospiti in questa serata speciale, ci sarà proprio la voce di Lady Whistledown. Ogni sala sarà dedicata a un tema speciale, da quella dedicata alla moda di Madame Delacroix a quella dedicata alla pittura e, inoltre, si potrà anche cercare di incontrare la Regina.

Come partecipare all'evento

I biglietti per il primo ballo live di Bridgerton sono in vendita sul sito bridgertonexperience.com al costo di 56 dollari a parsona (99 per i biglietti VIP con un drink di benvenuto e un posto speciale in sala). Il ballo, per ora, però, non prevede tappe italiane ma, con Bridgerton, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.