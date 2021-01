Bridgerton con 82 milioni di views diventa la serie più vista di Netflix

Birdgerton è la nuova serie più vista di Netflix. Con ben 82 milioni di visualizzazioni la serie targata Shonda Rhimes ha scalato la classifica della piattaforma di streaming più diffusa al mondo raggiungendo il primo posto e battendo il primato di The Witcher (76 milioni di viwers). A 28 giorni dalla data di uscita della serie, lo scorso 25 dicembre 2020, Bridgerton ha raggiunto oltre 80 milioni di account Netflix che hanno visto, almeno per più di due minuti, le avventure d'amore dei protagonisti della Londra del 1800.

Bridgerton, inoltre, è entrata nella top 10 di tutti i Paesi al mondo tranne il Giappone e ha raggiunto la posizione numero uno in classifica in ben 83 Paesi tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Brasile, la Francia, l'India e il Sud Africa. Il successo della serie creata da Chris Van Dusen è innegabile e l'attesa per la seconda stagione di Bridgerton cresce ancora di più. Proprio di recente, Netflix, ha infatti annunciato che il secondo capitolo di Bridgerton è stato confermato e avrà come protagonista il fratello maggiore di Daphne, Anthony. Van Dusen, inoltre, ha dichiarato di sognare 8 stagioni di Bridgerton, ognuna per gli 8 fratelli, sarà davvero così? Tenendo conto del boom di spettatori sembra proprio che le premesse ci siano.