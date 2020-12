Bridgerton, la nuova serie Netflix dai creatori di Grey’s Anatomy

Cresce l'attesa tra gli abbonati Netflix per l'arrivo della prima serie prodotta per Netflix da Shonda Rhimes, ideatrice di "Scandal" e "Grey's Anatomy", due titoli che hanno fatto la storia delle serie tv negli ultimi anni.

Le prime anticipazioni

Disponibile in streaming a partire dal giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, il primo trailer diffuso da Netflix in queste ore anticipa atmosfere romantiche e intriganti. Protagonista della serie è Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton che deve competere nello spietato mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, inizialmente Daphne è ottimista. Ma quando il fratello maggiore inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, le cronache scandalistiche diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown (a cui dà voce, nella versione originale, l'inconfondibile Julie Andrews) rischiano di metterla in cattiva luce. L'intreccio cambierà ancora con l'entrata in scena del ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo impegnato amatissimo dalle mamme delle debuttanti. Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l’altro ha da offrire, la loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in una crescente battaglia di ingegni e mentre affrontano le aspettative della società per il loro futuro. In un crescendo di passioni, intrighi e conflitti in pieno stile Shonda Rhimes. Creata da Chris Van Dusen, "Bridgerton" si ispira ai libri bestseller di Julia Quinn e sogna di riportare in voga le atmosfere dei grandi sceneggiati in costume.

Il trailer della serie