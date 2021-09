Britney vs Spears: arriva su Netflix un documentario sulla battaglia legale della popstar

La vita di Britney Spears diventa un documentatio Netflix. La piattaforma di streaming ha pubblicato oggi stesso il teaser del nuovo progetto che trasporterà sul piccolo schermo la vita, la carriera ma, soprattutto, la battaglia della reginetta del pop, e futura sposa di Sam Asghari, contro la tutela legale del padre. Si intitola Britney vs Spears e farà luce su molte questioni legate alla vita privata e alla conservatorship della cantante che hanno riempito le pagine dei media internazionali negli ultimi anni, lanciano anche l'hashtag #freebritney. Tutto inizia da un audio, di pochi secondi, con le parole dell'interpete di Baby one more time in messaggio lasciato alla segreteria telefonica di un avvocato. Una telefonata datata 21 gennaio 2009 diventa, così, il teaser del nuovo documentario Netflix sulla Spears, che sta facendo il giro del mondo con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore.

Qui il trailer di Britney vs Spears

Quando esce il documentario di Britney Spears su Netflix

Il nuovo titolo Netflix dedicato alla popstar americana e alla sua battaglia legale nei confronti della tutela di suo padre uscirà su Netflix il 28 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.