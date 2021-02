Buffy: Charisma Carpenter accusa Joss Whedon di abusi e Sarah Michelle Gellar la appoggia

Fioccano accuse per Joss Whedon, il creatore della celebre Buffy l'ammazzavampiri e di altri titoli famosi del piccolo schermo tra cui la recente The Nevers. Dopo quella da parte di Ray Fisher, infatti, ne arriva anche un'altra da parte dell'attrice Charisma Carpenter che ha lavorato con il regista sia in Buffy che nel suo spin-off Angel. La Cordelia di Buffy ha accusato pubblicamente Whedon di maltrattamenti con un lungo post su twitter dove ha definito il regista come "crudele" sul set, minaccioso e offensivo chiamandola "grassa" quando era incinta e licenziandola appena dopo aver partorito. Inoltre, Whedon avrebbe abusato manipolativamente del suo essere donna, preso in giro le sue credenze religiose e l'avrebbe addirittura accusata di sabotare il suo show e l'attrice avrebbe risentito talmente tanto degli abusi al punto tale da dover essere costretta ad andare in terapia.

La scelta da parte della Carpenter di farsi avanti con le accuse arriva sull'onda di altre accuse emerse nel mondo televisivo americano come quelle contro Marilyn Manson o quelle contro lo stesso Whedon da parte dell'attore Ray Fisher che aveva già parlato di abusi e maltrattamenti sul set di Justice League. Whedon per ora non ha lasciato ancora dichiarazioni a riguardo ma si attendono commenti e risposte a tali accuse.

Le accuse di Charisma Carpenter contro Joss Whedon

Sarah Michelle Gellar dice la sua e si schiera con la Carpenter

A sostegno della sua collega, la protagonista della serie sull'ammazzavampiri più famosa di sempre, Sarah Michelle Gellar ha dichiarato, in un post Instagram, di non voler essere associata al nome di Joss Whedon.

«Anche se per me è un onore che il mio nome venga associato a quello di Buffy Summers non voglio che sia per sempre associato a Joss Whedon. - sostiene la Gellar - Ora sono impegnata a provvedere alla mia famiglia e a sopravvivere a una pendemia mondiale quindi non farò ulteriori dichiarazioni in merito. Io sarà sempre dalla parte delle vittime di abusi e sarò sempre orogliosa di chi ha il coraggio di parlare».