Eccezionalmente l'appuntamento con la serie tv di Canale 5 è per oggi, martedì 11 maggio in prima serata

Stasera, 11 maggio, eccezionalmente di martedì, va in onda la quarta puntata di ‘Buongiorno mamma’, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. La serie tv, che ha esordito con un ottimo riscontro in termini di ascolti, e continua a mietere consensi, è prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset e vede Raoul Bova nell’inedito ruolo del padre di famiglia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

Buongiorno mamma, le anticipazioni della quarta puntata

Nella quarta puntata di 'Buongiorno Mamma' in onda stasera, alle 21.20 su Canale 5, Agata ormai ben inserita all’interno della famiglia che continua ad ignorare le vere ragioni per cui li abbia raggiunti, organizza una festa di compleanno a sorpresa per Guido. La sua reazione, però, non è delle migliori: il motivo sta in un episodio del passato.Intanto Francesca non controlla più la sua attrazione per Armando sebbene sia promessa sposa a Pigi, mentre Sole inizia a ricevere delle particolari attenzioni da Federico, padre del suo bambino.

Guido deve prendere una decisione su Agata, rivelando cosa sia disposto a fare pur di proteggere la sua famiglia. Questo comporta l’allontanamento di Agata dai ragazzi, ma la ragazza non sa come dirglielo. A scuola, Guido è sempre più legato alla collega Miriam di cui scopre un segreto.

Anche Agata scoprirà qualcosa di sconosciuto su Vincenzo, mentre Francesca viene messa alle strette da Armando e Jacopo deve capire quali siano i suoi sentimenti per Greta, la ragazza che accompagna a scuola. Un evento improvviso, però, cambia la vita di tutti.