L’appuntamento con la serie tv di Canale 5 è per mercoledì 28 aprile in prima serata

La seconda puntata di ‘Buongiorno mamma’ va in onda mercoledì 28 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. La serie tv, che ha esordito con un ottimo riscontro in termini di ascolti, è prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset e vede Raoul Bova nell’inedito ruolo del padre di famiglia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

Buongiorno mamma, le anticipazioni della seconda puntata

Guido, alle prese con il dilemma del fondo svuotato, cerca di capire dove siano finiti i soldi del fondo e si confida con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ferita aperta. Sole sta vivendo un momento di profonda confusione: si è ubriacata a una festa dove ha baciato un ragazzo misterioso, ma non ricorda nulla. Mentre Guido si rende conto che l’amore per Anna è ancora forte e che ha ancora fiducia in lei, il vicequestore Vincenzo Colaprico scopre qualcosa di nuovo che riguarda Agata: la ragazza è la figlia di Maurizia. Nel passato Anna, appena diciassettenne, rimane accanto alla sua migliore amica Maurizia quando la giovane scopre di aspettare un bambino da un uomo sposato. Anche nel presente c’è una piccola donna che viene a conoscenza della propria gravidanza.

Tutta la dolcezza di Francesca, Sole e Michelino... in una foto ??



La seconda imperdibile puntata di #BuongiornoMamma vi aspetta domani sera, in prima serata su #Canale5 ? @fictionmediaset pic.twitter.com/Uu32gIqSSz — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 27, 2021

Buongiorno mamma, la trama

Diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, “Buongiorno, mamma!” è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale. Anna (Maria Chiara Giannetta) è una mamma molto particolare, nonostante tutto sempre a fianco del marito Guido (Raoul Bova) e dei loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele. L’apparente tranquillità dei Borghi viene compromessa dall’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido.

È la voce off di Anna a lanciare il tema di ogni episodio, una sorta di teaser degli avvenimenti che verranno raccontati.