L’ultima puntata di ‘Buongiorno mamma’ va in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity oggi, giovedì 27 maggio. La serie tv prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset vede Raoul Bova nell’inedito ruolo del padre di famiglia e nelle settimanale ha conquistato un’ampia platea di spettatori ormai affezionati alle vicende della famiglia Borghi. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

Buongiorno mamma, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di ‘Buongiorno mamma’ si vedrà Guido in difficoltà con i figli per il suo legame con Miriam: deciderà così di confessare la verità sul suo rapporto con lei, confessando i suoi sentimenti. Tra le novità anche il destino di Sole che si trasferirà dai nonni. L’ultimo colpo di scena riguarda il destino di Colaprico e la sua indagine contro Guido: gli elementi per incastrarlo e incolparlo della morte di Maurizia ci sono tutti.

Buongiorno mamma, la trama

Diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, “Buongiorno, mamma!” è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale. Anna (Maria Chiara Giannetta) è una mamma molto particolare, nonostante tutto sempre a fianco del marito Guido (Raoul Bova) e dei loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele. L’apparente tranquillità dei Borghi viene compromessa dall’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido.