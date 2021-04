Buongiorno mamma, trama e anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova

Tutte le informazioni sulla serie tv in sei puntate in partenza sulla rete ammiraglia Mediaset

‘Buongiorno mamma’ è il titolo della nuova serie tv di Canale 5 che racconta la storia della famiglia Borghi, con a capo la coppia formata da Guido (Raoul Bova) ed Anna (Maria Chiara Giannetta). Sei gli appuntamenti con la fiction, ognuna delle quali composta da due episodi, in partenza mercoledì 14 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. ‘Buongiorno mamma’ è diretta da Giulio Manfredonia ed è prodotta da Rti e da Lux Vide. Nel cast, oltre a Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta conosciuta dal grande pubblico per il suo personaggio in Don Matteo, compaiono anche Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi e Matteo Bartocci che interpretano i quattro figli della coppia. E ancora Serena Autieri, Beatrice Arnera ed Erasmo Genzini.

Buongiorno mamma, la trama

La serie tv ‘Buongiorno mamma’ ha come voce narrante quella di Anna, sposata a Guido e madre di quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Anna è in coma da ormai dieci anni, durante i quali i Borghi hanno cercato di andare avanti con il supporto di Guido che si è preso cura della famiglia da solo, nell’attesa e nella speranza che Anna si risvegliasse. La vicenda s’intreccia a quella di Agata che è alla disperata ricerca di mamma Maurizia, scomparsa da diverso tempo: Agata è convinta che la sua sparizione sia collegata a quanto accaduto ad Anna e anche il commissario Colaprico crede che Guido Borghi sia responsabile della morte di Maurizia, facendo di tutto per dimostrarlo. Attraverso un viaggio indietro nel tempo, fatto di flashback che riportano agli anni Novanta, si ricostruiranno i pezzi del puzzle sulle cause del coma di Anna, ma non solo.