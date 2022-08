Cabinet of Curiosities è la nuova serie horror di Guillermo del Toro in arrivo su Netflix

Guillermo del Toro debutta su Netflix con una nuova serie antologica tra le più attese della prossima stagione. Stiamo parlando di Cabinet of Curiosities, la serie horror che originariamente doveva chiamarsi Guillermo del Toro presents 10 After Midnight e che uscirà sul catalogo Netflix nel corso di quattro giorni con otto episodi tra il sofisticato e il terrificante. Cabinet of Curiosities è una nuova serie antologica horror originale Netflix creata da Guillermo del Toro. J. Miles Dale, produttore del pluripremiato Oscar di Del Toro, The Shape of Water, lavorerà alla serie come produttore esecutivo, insieme a Gary Ungar. Il regista di Hellboy non è estraneo a Netflix, poiché negli ultimi anni ha lavorato all'incredibilmente popolare antologia animata di Tales of Arcadia, che si conclude quest'anno con l'uscita di Trollhunters: Rise of Titans. In arrivo anche quest'anno l'attesissimo adattamento musicale in stop-motion della storia di Pinocchio.

Qual è la trama di Cabinet of Curiosities?

Come una serie antologica dell'orrore, Cabinet of Curiosities offrirà agli abbonati un'esperienza narrativa diversificata ma orribilmente spaventosa in ogni episodio.

Qui un first look di Cabinet of Curiosities

Chi è nel cast di Cabinet of Curiosities?

Nel primo episodio di Cabinet of Curiosities ci sarà l'attrice Essie Davis che interpreterà il ruolo di una madre che ha perso la figlia. Il personaggio è stato descritto come "distante e distratto". La Davis è nota per il suo lavoro in The White Princess, Miss Fisher's Murder Mysteries e l'adattamento cinematografico del videogioco Assassin's Creed.

Il secondo attore confermato è Luke Roberts, che i fan di Game of Thrones riconosceranno come Ser Arthur Dayne. Roberts ha anche recitato in Ransom, Black Sails e nella serie della BBC Wolf Hall. Qui Roberts interpreterà il ruolo di Joe Allen, un minatore popolare e benvoluto.

Insieme a Essie Davis e Luke Roberts nel cast di Cabinet of Curiosities ci sono anche: Ben Barnes, Rupert Grint, Crispin Glover, Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson, Peter Weller, Sebastian Roche, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Elpidi Carrillo, David Hewlett, Demetrius Grosse, Seamus Patterson, Hannah Galway, Matia Jackett, James Kall , Bart Badzioch, Thom Nyhuus, Jonathan Neil Alexander, Kim Horsman e, infine, Christine Trinh.

Quando esce Cabinet of Curiosities su Netflix

Cabinet of Curiosities debutterà su Netflix a ottobre 2022. A partire da martedì 24 ottobre 2022 e terminando venerdì 28 ottobre 2022, nei quattro giorni verranno pubblicati un totale di otto episodi, con due nuovi episodi disponibili per lo streaming ogni giorno.