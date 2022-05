Cafe Minamdang è la nuova serie Netflix sudcoreana da tenere d'occhio

Amanti delle serie sudcoreane al rapporto, Netflix torna a puntare su un nuovo k-drama dai toni mysery per questa nuova stagione seriale. La piattaforma di streaming, infatti, sta per lanciare un nuova serie chiamata Cafe Minamdang, diretta da Go Jae Hyun e scritta dallo sceneggiatore Park Hye Jin. Cafe Minamdang sarà composta da un totale di sedici episodi della durata di circa 60 minuti e la particolarità di questa serie è che verrà distribuita un episodio alla volta, il sabato e la domenica, seguendo gli stessi giorni di debutto sulla rete di trasmissione pubblica sudcoreana KBS2. Ma scopriamo qualcosa di più sulla trama di Cafe Minamdang e su quando potremo trovarla sul catalogo Netflix.

Di cosa parla Cafe Minamdang

Questo nuovo drama segue i misteriosi eventi vissuti dall'ex agente di polizia specializzato nei profili psicologici dei criminali Han Joon e dai suoi colleghi. La storia è quella di un caffè sospetto di nome Minamdang e dei clienti che lo visitano a cui accadono cose molto particolari.

Quando esce Cafe Minamdang su Netflix

Il primo episodio di Cafe Minamdang uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 27 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Il finale di serie è previsto per debuttare su Netflix il 16 agosto.