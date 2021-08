Can Yaman e Francesca Chillemi in 'Viola come il mare': trama e curiosità della nuova serie tv

Francesca Chillemi e Can Yaman saranno i protagonisti della nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, 'Viola come il mare', le cui riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo.

Il progetto si affianca a quello già fissato per febbraio 2022, in cui la star turca sarà impegnata sul set per l'inizio delle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal 'Sandokan', maestosa co-produzione internazionale targata Lux Vide, nata da un'idea dell'AD della società, Luca Bernabei. Dopo il successo internazionale della serie tv del 1976, in oltre 85 Paesi, la grande storia d'amore tra Est e Ovest - che ha ispirato intere generazioni alla lotta per la libertà e l'uguaglianza - è pronta a rivivere con un taglio inedito, fresco e moderno, raccontata da un punto di vista femminile.

Viola come il mare, trama e curiosità

"Viola come il Mare" è un light crime che amalgama nel racconto elementi di commedia e crime stories, ispirato al romanzo di Simona Tanzini 'Conosci l'estate?' edito da Sellerio. La storia vedrà gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi recitare di nuovo insieme, dopo averlo già fatto nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 6.

La trama racconta della protagonista Viola (Francesca Chillemi), una giornalista tv che, a seguito della morte di una ragazza di buona famiglia originaria della Palermo in cui lei si è trasferita, scoprirà un talento speciale per l’investigazione. Accanto a lei l’ex caporedattore Santo che le fa conoscere anche un poliziotto soprannominato Zelig per il suo trasformismo cromatico. La particolarità di Viola sta infatti nell’essere affetta da sinestesia cromo-musicale: la giornalista, infatti, è capace di associare suoni e colori alle persone, che davanti a sé appaiono variopinte e accompagnate come da una colonna musicale. La fiction dovrebbe andare in onda su Canale 5 nell’autunno 2022.

“Grazie a Luca Bernabei ed a Lux Vide reciterò prima in italiano e poi in un grande progetto internazionale come Sandokan The series tutto in inglese”, ha fatto sapere Can Yaman ufficializzando il suo nuovo impegno professionale sui social.