Netflix cancella Jupiter's Legacy dopo neanche un mese dal debutto

Dopo neanche un mese dal suo debutto su Netflix, la serie Jupiter's Legacy è stata cancellata e non sarà rinnovata per ulteriori stagioni. Il supernatural drama, tratto dal fumetto omonimo di Mark Millar e Frank Quitely, infatti, non ha raggiunto il successo sperato e non proseguirà oltre la prima stagione uscita sulla piattaforma lo scorso 7 maggio 2021. Mark Millar, però, sta già lavorando al nuovo live-action di un'altra sua creazione, Supercrooks.

Il commento di Mark Millar

A dire la sua sull'interruzione di Jupiter's Legacy è stato lo stesso Mark Millar che ha commentato, sul suo Twitter, il non rinnovo della serie sottolineando il suo orgoglio per ciò che il suo team è riuscito a fare con Jupiter's Legacy e il grande lavoro per questa prima stagione.

Cosa sappiamo su Supercrooks

Super Crooks è il nuovo grande progetto di Netflix tratto dai fumetti di Mark Millar. L'adattamento seriale dell'anime creato dal fumettista britannico sarà prodotto dal rinomato studio Bones e darà vita a una nuova storia dell'universo Millarworld. La serie di fumetti dal titolo Super Crooks: The Heist è stata creata da Mark Millar e Leinil Yu e distribuita dalla Marvel Comics nel 2012 con l'etichetta Icon Comics Imprint. La storia è ambientata nello stesso mondo di Jupiter's Legacy e la storia è quella di un gruppo di criminali che pianifica la rapina del secolo.