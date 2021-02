Cancellazioni Netflix di febbraio 2021: le serie tv e i film da recuperare

I titoli che usciranno dal catalogo della piattaforma on demand in questo mese

Inizia un nuovo mese e oltre ai nuovi prodotti che entrano nel catalogo Netflix ce ne sono altrettanti che ne escono. Non tutte le serie durano per sempre e non tutti i film restano fissi nel catalogo della piattaforma di streaming on demand. Se volete, dunque, dare un'ultima possibilità a tutti quei film e serie tv prima che vengano cancellati da Netflix ecco l'elenco completo delle cancellazioni Netflix di febbraio 2021.

Tutte le cancellazioni Netflix di febbraio 2021

Cancellato il 4 febbraio

Erased (2012)

Cancellati il 5 febbraio

Lila & Eve (2015)

Woody Woodpecker (2017)

Cancellati il 7 febbraio

Don't Knock Twice (2016)

Swiped (2018)

Cancellato il 10 febbraio

A Bad Moms Christmas (2017)

Cancellato l'11 febbraio

The Other Guys (2010)

Cancellati il 14 febbraio

Alone in Berlin (2016)

Hostiles (2017)

Cancellato il 16 febbraio

Brave Miss World: Collection 1

Cancellato il 19 febbraio

Bates Motel: Seasons 1-5

Cancellato il 20 febbraio

A Haunted House (2013)

Cancellato il 21 febbraio

Trespass Against Us (2016)

Cancellato il 24 febbraio

Dolphin Tale 2 (2014)

Cancellato il 26 febbraio

The Frozen Ground (2013)

Cancellati il 28 febbraio