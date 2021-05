Le serie tv da guardare su Netflix questo maggio 2021 prima che vengano cancellate dal catalogo

È appena iniziato un nuovo mese e insieme a tutte le nuove serie tv che entreranno nel catalogo della piattaforma di streaming più diffusa al mondo ce ne sono altrettante che lo lasceranno per sempre. Ecco allora i titoli che diranno addio a Netflix nel mese di maggio 2021 e, tra questi, ci sono diversi classiconi e serie tv di punta da godersi per bene prima che vengano cancellati dall'elenco della piattaforma. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali titoli non avremo più a disposizione su Netflix d'ora in poi.

Addio a Once Upon a Time e Allacciate le cinture! Viaggiando si impara

Non è una novità che ogni mese Netlix provveda al rinnovo del suo catalogo aggiungendo e cancellando i suoi prodotti. Ma se le aggiunte sono sempre una bella notizia per i fan, le cancellazioni non lo sono altrettanto. Questo mese di maggio 2021, infatti, dovremo dire addio ad alcune serie che hanno fatto la storia del mondo delle produzioni tv e prima tra tutte Once Upon a Time, la serie ambiziosissima che è stata in grado di mettere insieme tutti i personaggi di fiabe e favole per creare un universo magico mai visto prima. Un progetto riuscitissimo, un pezzo da 90 e una storia talmente ampia e piena di riferimenti ad altri cartoni animati da essere uno dei prodotti più amati del genere soprannaturale. Once Upon a Time, per il dispiacere dei fan, lascerà Netflix il 18 maggio quindi, se c'è ancora qualcuno che non ha visto questo colosso del mondo di magia correte a recuperarla, ci sono ancora tre settimane di tempo.

Un altro titolo che lascerà il catalogo della piattaforma lo stesso giorno è il cartone con cui tutti i bambini degli anno '90 sono cresciuti: Allacciate le cinture! Viaggiando si impara (sono sicura che state cantando la sigla nella vostra testa!). Ebbene sì anche questo prodotto che puntava a insegnare ai bambini la scienza e le innovazioni facendo entrare i personaggi, in miniatura, all'interno degli oggetti, degli ortaggi o del corpo umano per comprendere meglio i suoi meccanismi, non ci sarà più su Netflix, quindi, mamme di oggi, correte a far recuperare questa serie ai vostri figli perché ne vale davvero la pena.

Per concludere, l'altro titolo seriale che lascerà Netflix a maggio 2021 è: The Beginning of the Life: The Series che sarà cancellata da Netflix il 10 maggio.