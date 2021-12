Netflix organizza una candid camera per l'uscita di Don't Look Up e fa credere che il mondo stia per finire davvero

È una trovata originale e divertente quella di Netflix per lanciare l'uscita sul suo catalogo del nuovo attesissimo film scritto e diretto dal premio Oscar Adam McKay, Don't Look Up. Come ha deciso di pubblicizzare l'uscita del nuovo film con Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrecne e Meryl Streep? Con una candid camera! La piattaforma di streaming, infatti, ha organizzato uno scherzo invitando alcune persone per un finto colloquio presso l'ufficio un'immaginaria agenzia di Manhattan inscenando il panico per strada con un finto annuncio al telegiornale. La notizia sconvolgente è che una cometa starebbe per schiantarsi sulla terra (prendendo spunto, ovviamente dalla trama del film). Come hanno reagito le persone coinvolte nello scherzo? In modo davvero singolare e anche un po' inquietante. Innanzitutto ci hanno creduto senza porsi minimamente il dubbio che potesse non essere vero quello che stavano ascoltando e poi, alcuni di loro, sono addirittura scappati in preda al panico per scoprire alla fine che si trattava solo uno scherzo di Netflix!

Ecco il video della candid camera di Netflix per l'uscita di Don't Look Up

Qual è la trama di Don't Look Up

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all'interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l'altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l'umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l'aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall'ufficio dell'indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall'impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l'attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un'impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?