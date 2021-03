Netflix si supera e ottiene ben 35 nomination agli Oscar 2021. Domina Mank con 10 candidature

Netflix continua a dominare le scene del mondo seriale e cinematografico. La piattaforma di streaming, infatti, dopo il successo ottenuto ai Golden Globes fa il pieno anche di candidature al premio più ambito e antico del settore cinematografico: l'Oscar. Ebbene sì è proprio Netflix a dominare le nomination con 35 candidature dei suoi prodotti originali per la corsa alla statuetta d'oro dell'Academy Award. La piattaforma supera anche se stessa passando dalle 24 nomination dello scorso anno alle 35 di quest'anno ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le nomination Netflix agli Oscar 2021 e come si è evoluto negli anni il successo della piattaforma.

È Mank a dominare le nomination Netflix agli Oscar 2021 con 10 candidature totali. Il film in bianco e nero sulla Hollywood degli anni '30 fa il pieno di nominees. Raccontato attraverso gli occhi dello sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre finisce la sceneggiatura di "Quarto Potere" per Orson Welles il film, diretto da David Fincher ha superato tutti i suoi rivali aggiudicandosi il maggior numero di candidature.

.@MankFilm is nominated for 10 Academy Awards including Best Picture, Best Director, Actor in a Leading Role for Gary Oldman, and Actress in a Supporting Role for Amanda Seyfried! #OscarNoms pic.twitter.com/cx8qW6KSFC