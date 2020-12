Capodanno romantico? Ecco le serie Netflix da guardare l'ultimo giorno dell'anno

Oggi è l'ultimo giorno del 2020 e dal momento che quest'anno i festeggiamenti in grande sono banditi quale modo migliore di trascorrere l'ultima serata dell'anno se non sul divano a guardare una bella serie romantica su Netflix? Se si è in coppia o single, ma inguaribili romantici, ecco qualche spunto per un binge-watching di capodanno all'insegna dell'amore, delle risate e delle emzioni che scaldano il cuore. Questi sono i titoli che vi suggeriamo per accompagnare il vostro brindisi di mezzanotte.

Love

Love è una commedia romantica ideata da Judd Apatow che racconta la storia di due personaggi diversissimi tra loro ma, paradossalmente, perfetti per stare insieme. Ecco allora che il classico bravo ragazzo, anche un po' nerd, di nome Gus, incontra Mickey, una ragazza ribelle che vive alla giornata senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Love è un racconto degli alti e bassi di una relazone d'amore e dei drammi della vita da giovani adulti tra coinquilini e la ricerca del lavoro dei sogni. Si tratta di un ottimo prodotto della piattaforma di streaming e ancora poco conosciuto, perfetto da recuperare la notte di Capodanno.

Lovesick

Lovesick è una dramedy che racconta la storia di Dylan, un romantico trentenne che, diagnosticatagli la clamidia, è costretto a richiamare tutte le sue ex ragazze con cui ha avuto rapporti per dire loro di sottoporsi a un controllo. Ogni episodio della serie è dedicato a una delle ex del regazzo con un mix tra passato e presente davvero interessante. Da recuperare senza dubbio!

How I Met Your Mother

Ma chi non ha mai visto una delle dramedy più amate di sempre? Se siete tra questi correte subito a recuperare How I met Your Mother! Tra risate, riflessioni sulla vita, drammi e gioie, la serie con protagonisti Ted Mosby, Alyson Hannigan, Jason Segel, Cobie Smulders e il meraviglioso Niel Patrick Harris è una vera e propria chicca. E in più c'è il mistero della mamma da risolvere dalla prima puntata della serie e che lascia tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo. Ma chi sarà la madre dei figli di ted? Non vi resta che guardarvi le nove stagioni (lo so, sembrano tante ma voleranno!) e perché non iniziare a farlo proprio la notte dell'ultimo dell'anno per una ventata di positività?

New Girl

Sulla stessa scia di How I Met Your Mother c'è New Girl, una comedy basata sul rapporto tra 4 amici e coinquilini e che vede tra i protagonisti la simpaticissima Zooey Deschanel che veste i panni della sfigatina Jessica Day. Ambientata a Los Angeles la serie è un via vai di amori, drammi, dubbi sul futuro e amicizie in grado di lasciare un mood leggero e divertente. Ottima per una fine di anno all'insegna della leggerezza. E poi ogni episodio dura solo 20 minuti, quindi, uno tirerà l'altro!

Wanderlust

Wanderlust è una serie tv Netflix dedicata al racconto della vita di Joy Ritchards, una psicoterapeuta alle prese con la vita da donna sposata che nel tempo perde sempre di più il suo entusiasmo. Con la voglia di rinvigorire il rapporto di coppia, Joy, insieme al marito, decidono di frequentare altre persone al di fuori della coppia tenendolo, però, nascosto ai figli. Sarà questa la soluzione per la felicità? Non resta che scoprirlo guardando questa dramedy corale con un'incredibile Toni Collette.