Carnival Row 2, il triste finale di serie che lascia l'amaro in bocca

Orlando Bloom e Cara Delevingne in Carnival Row

Fino a venerdì 17 marzo, quando sono usciti gli episodi 9 e 10, gli ultimi della stagione e della serie, abbiamo sperato in un finale di Carnival Row 2 che ci ripagasse della fiducia e quindi soddisfacesse le nostre aspettative alimentate soprattutto dalla stagione 1. Purtroppo, dopo aver visto la conclusione di questa serie tv fantasy, non possiamo che manifestare la nostra delusione per come il capitale accumulato nei primi episodi sia stato totalmente dilapidato. Prima di spiegare perché, riassumiamo brevemente la trama della seconda stagione.

Di cosa parla Carnival Row 2

I fatati di Burgue sono tutti rinchiusi nella Row, dopo l'editto emanato dal nuovo cancelliere e dalla sua amante-sorellasta-oppositrice. Beh, tutti tranne Agreus, che con Imogen ha preso la via del mare dopo aver quasi ammazzato il di lui fratello Ezra, che ovviamente medita vendetta.

Il nostro Philo (Orlando Bloom) passa il tempo facendo e vincendo in lotte clandestine tipo Fight Club, mentre Vignette (Cara Delevingne) è sempre in giro con quelli del Corvo a rapinare treni e simili per portare medicine e beni di prima necessità ai reclusi della Row. Tourmaline, invece, scopre di aver ereditato (senza volerli, anzi) i poteri dell'aruspice morta per mano del Darkasher.

Intanto, gli ex colleghi di Philo si trovano a dover fronteggiare un'altra serie di morti sospette, che sembrano proprio opera di un fatato dotato di ali. E chi se non proprio l'ex ispettore Philostrate potrà aiutare la polizia a risolvere il caso? Ci fermiamo qui per non rovinare la visione della seconda stagione a chi non l'ha ancora iniziata o finita: in questo caso, potete guardare il trailer qui sotto.

Perché non ci è piaciuto Carnival Row 2 (potenziali spoiler)

Purtroppo, si sapeva che Carnival Row 2 sarebbe stata l'ultima stagione (ed è così, non ci sarà Carnival Row 3) per una serie di eventi non proprio sfortunati, tra il cambiamento di showrunner e soprattutto il Covid che tra 2020 e 2021 ha fermato ripetutamente le riprese, finendo con lo sforare ampiamente il budget e portando quindi alla decisione di chiudere tutto anzitempo, con due stagioni d'anticipo rispetto alle quattro previste inizialmente.

Il risultato è che si vede benissimo che questa stagione è raffazzonata, fatta con il girato che c'era e cercando di appiccicargli un finale. E non è neanche il finale l'unico problema, perché questa seconda stagione manca di tutto quello che ci era piaciuto nella prima.

Innanzitutto manca il mistero: dei personaggi non si scopre praticamente più nulla, e l'unica suspense di tutta la stagione è quella legata all'identità dello Sparas (e sì, la nostra teoria si è rivelata errata, ma pazienza).

Manca la tensione, in tutti i sensi: perché non fai in tempo a "temere" per la sorte di un personaggio che quello muore, alla prima occasione. Del tutto assente anche la tensione romantica-sessuale: al di là della scelta di non mostrare più i momenti più erotici, il triangolo-quadrato amoroso di questa stagione è da sbadigli.

In compenso c'è un'abbondanza di scene cruente che in nessun modo compensa le mancanze di una trama esile, anzi di varie sottotrame esili che giungono all'epilogo senza sussulti, senza colpi di scena, senza carica. Ed è un peccato perché dopo la prima stagione avremmo sperato in un esito decisamente migliore per Carnival Row.

Voto: 5

La spiegazione del finale di Carnival Row 2 (SPOILER)

E dunque, cosa succede nel finale di questa serie? Non molto, in realtà. Philo ha ucciso lo Sparas, che appunto era il maggiore Vir, l'ambasciatore del Patto, che operava segretamente per la Nuova Alba per fomentare la rivoluzione a Burgue. La sconfitta in trasferta è pesante per Phaedra, che viene scovata da Agreus ma si suicida prima di essere catturata dalla polizia.

Philo fa per godersi il trionfo, ma quell'infame di Thatch esce da un angolo e gli spara, colpendolo alla schiena ma venendo per fortuna ucciso da Dombey prima che dia il colpo di grazia al nostro eroe. Ed eccoci all'epilogo, con Philo che finalmente si palesa come figlio dell'ex cancelliere Breakspear, ma invece di accettare il ruolo di cancelliere in eredità fa un discorso al parlamento sulla necessità di aprirlo ai fatati.

Un lieto fine chiaro c'è per Imogen e Agreus, che grazie alla nuova politica di Burgue che ha liberato i fatati mettono su una qualche azienda di lampadine o elettricità. E anche per Vignette e Tourmaline, che sono tornate a Tirnanoc, dove coronano il loro amore con un matrimonio al tramonto. E Philo? La serie si chiude con Millworthy, tornato a fare il teatrante di strada con le sue creature, che chiede a Philo cosa intende fare. E lui che dice qualcosa tipo "lo scopriremo solo vivendo". Decisamente pochino, per il protagonista di una serie iniziata bene ma finita maluccio.