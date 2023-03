Carnival Row 2, la nostra teoria sul grande cattivo dell'ultima stagione

Se avete visto i primi 8 episodi di Carnival Row 2, sapete che il "mostro" di questa stagione non è più il Darkasher (anche se quello sperimentale di Philo è ancora vivo, ovviamente, nel laboratorio dove ora sta Tourmaline), ma il Saras, questa creatura mutaforma che sta seminando zizzania tra umani e fatati a suon di massacri da ambo le parti.

Ma chi si nasconde dietro il Saras? O meglio, quando questa creatura torna ad avere fattezze normali, com'è fatto? Chi è il Saras, insomma? Noi pensiamo di averlo capito prima che escano gli ultimi due episodi di questa serie tv fantasy di Prime Video con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Se volete gustarvi la visione del gran finale senza alcun tipo di spoiler, siete liberi di non proseguire, se invece siete curiosi sappiate che quella che proponiamo di seguito non è, a differenza di altre volte, una teoria di qualche utente di Reddit, ma una nostra teoria originale. Insomma, se ci azzecchiamo vogliamo che ci sia riconosciuto il primato perché al momento di scrivere questo articolo non risulta che nessuno abbia avanzato questa ipotesi.

Chi è il Saras di Carnival Row 2?

Risposta breve: il constable Thatch (l'agente di polizia Thatch), interpretato dall'attore inglese Ryan Hayes. Risposta più lunga: l'agente Thatch è il nuovo poliziotto che si vede in questa stagione, quello con la faccia pulita fuori e sporchissima dentro, perché ogni volta che viene inquadrato ha un atteggiamento odioso.

L'ultima volta che viene inquadrato (e inserito nei crediti della scena, ovvero se mettete in pausa e scorrete l'elenco degli attori in scena è al fondo) è intorno al minuto 40:50 dell'episodio 7, quando i fatati vanno verso la nave che sperano li riporti a Tirnanoc, ma che poi viene bruciata dal Corvo Nero per non far partire le truppe di Burgue per rioccupare le terre appena liberate dal Patto.

E dunque in questa scena Thatch viene inquadrato mentre si unisce al coro "Filthy ctitch! Murderous vermin!" "Sporchi critch! Mostri infami!" degli umani violenti e gonfi di odio di fatto razzista verso i fatati che sfilano con i loro averi. Ma perché unirsi al coro se anche lui è un "critch"? Proprio per fare quello che fa il Saras, diffondere l'odio tra le parti.

Peraltro, se il Saras fosse il constable Thatch avrebbe anche senso tutta l'insistenza di Philo e dell'ora defunto agente Berwick sul valore della divisa e su quanto essa venga infangata dai cattivi, mentre i buoni dovrebbero resistere. E ovviamente avrebbero senso tutte queste apparentemente casuali inquadrature della sua faccia da schiaffi.

Poi è possibile che questo poliziotto non agisca da solo, che magari dietro di lui ci siano interessi superiori (alla The Consultant) e che magari sia manovrato dal Patto, magari direttamente dall'alto ufficiale Vir con cui parla Millworthy. Oppure no, è solo un saras che vuole vendicarsi di come la sua specie sia stata condannata quasi all'estinzione da quell'alleanza tra uomini e fatati durante la guerra a Tirnanoc.

E magari, chissà, questo ragazzo è figlio o parente di quella donna Saras che salvò Philo all'epoca (si spiegherebbe la dissertazione sulle dimensioni differenti dei denti tra esemplari maschi e femmine), e il suo obiettivo finale è incastrare proprio il nostro eroe. Su questo non ci sentiremmo di scommettere, ma sul fatto che il Saras sia l'agente Thatch invece sì.

E dunque, venerdì 17 marzo usciranno gli ultimi due episodi di questa serie tv in due stagioni, ovvero le puntate 9 e 10, e vedremo se la nostra teoria sarà confermata. In caso affermativo, che ci sia riconosciuto ufficialmente il primato mondiale, per favore.