Carnival Row, il riassunto completo della prima stagione in attesa della seconda (e ultima)

Dal 17 febbraio su Amazon Prime Video usciranno i dieci episodi della seconda e ultima stagione di Carnival Row, la serie tv con Orlando Bloom e Cara Delevingne ambientata in un mondo fantasy in cui, all'incirca durante la Rivoluzione industriale dell'Ottocento, convivono non senza difficoltà gli esseri umani e gli esseri fatati (fate, fauni e altre creature magiche).

Considerato che sono passati circa tre anni e mezzo dall'uscita su Prime Video della prima stagione di Carnival Row, pensiamo che sia utile un riassunto esaustivo e completo, frutto della nostra seconda recente visione di questa serie. Ed ecco quindi in questo articolo tutte le cose da ricordare-ripassare-risapere.

La premessa "storica" di Carnival Row

Cominciamo con il riportare alla mente com'è fatto l'universo di The Burgue (creato anni fa da Travis Beacham, a cui poi nella scrittura della serie si è unito René Echevarria).

Dunque, quella che sembra Londra è The Burgue, capitale di quello che è stato per secoli l'omonimo regno, e poi impero, finché una rivolta parlamentare ha rovesciato la monarchia e portato alla "democrazia" attuale, in cui un parlamento ha l'opposizione, guidata da Ritter Longerbane (conservatore e anti immigrati fatati), e la maggioranza, capeggiata da Absalom Breakspear (diciamo progressista).

Ad ogni modo, nei secoli The Burgue si è espansa, diventando appunto un impero con colonie anche nell'emisfero dove si trovano le terre fatate, occupate per sfruttarne le ricchezze. Da qui è partita l'immigrazione dei fatati verso le terre degli umani, in particolare verso Burgue.

A un certo punto un'altra nazione di umani, Il Patto, vuole conquistare le terre fatate (e relative ricchezze) occupate dai Burguishmen, e così si scatena una guerra che vede contrapposti i due eserciti di umani, con i fatati a supporto dei relativamente pacifici vecchi colonizzatori.

La guerra è lunga e sanguinosa, e finisce quando The Burgue, gravemente indebolito, ritira le sue truppe dalle terre fatate, ora preda del Patto, che oltre a sfruttare il territorio ne sfrutta violentemente anche gli esseri fatati, che quando posso cercano di scappare verso Burgue, con l'aiuto di Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), che in pratica cerca di portare i rifugiati in fuga alle navi che li porteranno (a pagamento, s'intende) vero Burgue.

Come iniziava la stagione 1 di Carnival Row

E ora addentriamoci nella trama della prima stagione. Che, premesse a parte, è iniziata mostrandoci Rycroft Philostrate, detto Philo (Orlando Bloom), un ispettore di polizia del Burgue alle prese con una serie di violente aggressioni a danni di esseri fatati. L'ultima vittima, in particolare, rivela che ad aggredirla è stato un uomo con un tatuaggio e i basettoni, questi ultimi in voga tra gli agenti di polizia.

Philo indaga, e capisce che si tratta non di un poliziotto, sebbene tra i suoi colleghi non manchino personaggi che odiano i fatati, ma un marinaio. E quando lo scova, quest'ultimo, prima di suicidarsi, lo avverte che un "qualche dio nascosto" si annida nelle viscere della città.

Nel frattempo Vignette, all'ultima tragica missione, ha deciso di non voler più stare nelle terre fatate e prende una nave diretta a Burgue, che però ha un naufragio di cui lei è l'unica sopravvissuta. E stringe in mano una foto di Philo quando viene soccorsa, ma non avendo saldato il debito di viaggio viene data come domestica a Ezra e sua sorella Imogen Spurnrose, figli di un orologiaio benestante defunto, davanti alla cui casa viene a vivere Agreus, un fauno ricco con domestici umani e desideroso di farsi accettare nell'alta società.

Infine, in parlamento, vediamo Breakspear difendersi dagli attacchi di Longerbane, e poi avvisare il figlio Jonah che non può più andare sulla Row, il quartiere dei bordelli fatati. Ma Jonah non ubbidisce, e mentre dorme dopo aver consumato un amplesso con Torumaline (amica di Vignette) viene rapito, incredibilmente da uomini di sua madre Piety.

Csa è successo nella stagione 1 di Carnival Row

Alla fine dell'episodio 1 l'ex cantante Aisling veniva barbaramente uccisa da una creatura mostruosa, che ha poi ucciso anche Finch, il direttore dell'orfanotrofio dove è cresciuto Philo, e il medico legale Morgane, segreto amante di Finch.

Che cos'hanno in comune le vittime? Il legame con Philo. Sì perché, nel corso delle puntate, scopriamo il passato dell'ispettore, in parte ignoto anche a lui stesso.

Scopriamo quindi che Aisling aveva una relazione segreta con Absalom Breakspear, e lei rimase incinta. Temendo la vendetta del padre di Absalom, che a sua volta per lo stesso motivo aveva deciso di interrompere la relazione senza sapere della gravidanza, Aisling si nasconde a casa di Spurnrose, su suggerimento di Finch e Morgane, dove partorisce proprio Philo.

Quindi Morgane lo opera per togliergli le ali e Philo viene affidato all'orfanotrofio diretto da Finch, che istruisce il bambino affinché non riveli mai a nessuno il suo segreto. E lui così fa, confidandosi solo con Vignette durante la guerra, prima di abbandonarla per amore, e nel presente alla sua affitturaria-amante Portia, che subito lo denuncia e lo fa arrestare.

Fatta luce, più o meno, sul passato di Philo, passiamo alle altre questioni. A cominciare dalla famiglia Breakspear: dunque, Piety convince Absalom a far arrestare Longerbane per il rapimento di Jonah, che in realtà lei ha messo a segno. Quando Longerbane è in cella, lo avvelena, e fa credere a tutti che, prima di morire in seguito alle percosse ricevute, aveva confessato il luogo del rapimento.

Jonah viene quindi liberato, ma appena giunto a casa riconosce il rumore dei tacchi di sua madre, che aveva sentito nel luogo del rapimento. Poi, fa la conoscenza di Sophie Longerbane, che ha ereditato il posto del padre come guida dell'opposizione parlamentare.

Sophie ha come obiettivo dichiarato quello di generare il caos, per uscirne vincitrice insieme a Jonah, con cui instaura una relazione. Ma quando Piety lo scopre, rivela a Jonah che il suo vero padre è Ritter Longerbane, quindi Sophie è sua sorella. Sophie lo sapeva, ma ciò non l'ha fermata.

Torniamo ora al caso su cui indaga Philo. Il nostro eroe scopre che la mostruosa creatura che ha visto dopo l'omicidio di Finch è un "Darkasher", ovvero una creatura mostruosa fatta di parti di animali morti a cui una persona, che ne diventa padrone e guida, ha dato vita.

Con l'aiuto della stessa aruspice che è a servizio da sempre della famiglia di Piety (e che aveva aiutato Piety a fargli credere che Longerbane era il rapitore), Philo cerca quindi di scoprire chi è che guida il Darkasher. E quando il mostro uccide anche l'aruspice, questa riesce a comunicare dal limbo dei morti a Philo, avvertendolo che Vignette è in pericolo.

Nel frattempo Imogen si è invaghita di Agreus, che aveva iniziato a frequentare solo per avere un prestito, e tra i due nasce l'amore. Quando Ezra li scopre prova a uccidere il fauno, ma i due innamorati riescono a scappare.

E a proposito di fauni: Quill, il fauno che faceva da guardia del corpo di Jonah, dopo essere stato licenziato per il rapimento del figlio del cancelliere si è fatto coinvolgere da una setta di estremisti religiosi, arrivando fino ad attentare alla vita di Absalom.

Infine, breve sunto di quanto successo a Vignette: Ezra aveva tentato di vioentarla e lei era fuggita, quindi gli Spurnrose avevano sporto denuncia per tentato furto. Philo aveva sentito e saldato il debito di Vignette, salvo riprendersi i soldi quando Ezra aveva ammesso il tentstivo di violenza.

Quindi Vignette, indirizzata dall'amica Tourmaline, ha iniziato a lavorare per Black Raven - Corvo Nero, un'organizzazione di fatati ribelli-criminali, tra i quali scopre - con l'aiuto di Philo - una spia della polizia, che uccide sempre con l'aiuto di Philo. Poi, scoprendo che la biblioteca sacra che lei custodiva nella sua terra è stata rubata e ora è esposta in un museo, si fa arrestare per esservi entrata allo scopo di scacciarne i visitatori, e in carcere ritrova Philo, con cui ri-scoppia l'amore.

Come finiva Carnival Row 1

E dunque, ecco le cose principali da ricordare del finale di stagione. Partiamo dalla questione relativamente più semplice, quella del Darkasher. Philo, liberato dal carcere grazie all'intervento di Absalom, che ha quindi scoperto di essere suo padre, va a cercare l'amata Vignette, nel frattempo prima liberata per ordine di Breakspear, e poi rapita da Piety, che dopo aver ucciso il marito ed essere scappata ne ha studiato il fegato (che sottraeva anche alle altre vittime con lo stesso scopo) per leggerne le informazioni su Philo.

Il motivo di tanto risentimento è dovuto al fatto che un'antica profezia aveva rivelato a Piety che avrebbe sposato un uomo che sarebbe diventato molto potente, e il cui figlio sarebbe diventato ancor più potente. Dal momento che Jonah non è figlio di Absalom, Piety ha disperatamente cercato di assicurargli comunque un futuro radioso, indagando su eventuali altri figli segreti del marito.

Così ha scoperto della sua storia con Aisling, e della gravidanza nascosta. Di qui è partita nella sua missione di scovare colui che può oscurare il futuro di Jonah. E dunque, dopo aver ucciso il marito, eccola nelle viscere della città mentre sta per strappare il fegato anche a Vignette, ma in quel momento arriva Philo.

Piety prova a guidare il suo Darkasher per uccidere una volta per tutte Philo, ma alla fine Vignette riesce a liberarsi e uccide Piety, quindi ponendo fine anche all'esistenza del relativo mostro.

Ora però un passo indietro: com'è che Piety aveva scoperto di Aisling dopo tanti anni? Perché aveva ricevuto una lettera minatoria in cui la cantante chiedeva soldi in cambio di silenzio. Solo che, come spiega Runyan (il teatrante con i piccoli coboldi, nel frattempo sottrattigli, che dopo aver aiutato Philo nelle indagini è finito a fare il tutore di Jonah), quella lettera non era nello stile di Aisling.

E allora chi l'ha mandata? Sophie Longerbane, sempre con l'intento di scatenare il caos. Intento perfettamente compiuto, visto che alla fine della stagione 1 vediamo Jonah che prende il posto del padre in Parlamento e annuncia una sorta di "governo di larghe intese" con Sophie Longerbane, un'alleanza che nasce con una decisione quasi nazista: per reprimere le rivolte dei fauni estremisti religiosi (a cui viene pubblicamente addebitata la morte di Absalom) e degli altri fatati, gli esseri magici vengono rinchiusi a Carnival Row in un vero ghetto da cui non possono uscire.

Per questo Philo e Vignette, che sognavano di fuggire vero un posto lontano, vengono bloccati, e lei riportata a forza nel ghetto. Lui, allora, fa quello che ci si aspetta: si dichiara anche lui un "critch", una creatura fatata, e si rinchiude nel ghetto per stare con Vignette. A questo rastrellamento sono sfuggiti Agreus e Imogen, che sono salpati in tempo, e ora si dirigono verso terre lontante, mentre Ezra da terra li osserva allontanarsi meditando vendetta.

Cosa vedremo in Carnival Row 2 (e il trailer)

La seconda stagione di Carnival Row riprende con l'ex ispettore Philo impegnato in un'indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss e i Black Raven tramano vendetta per l'ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford).

Tourmaline (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l'anima nell'epica conclusione di Carnival Row. Qui il trailer da cui intuire cosa vedremo negli ultimi dieci episodi di questa serie tv.