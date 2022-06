La casa di carta Corea 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Dopo una lunga attesa e tanto chiacchiericcio sul suo conto, ha fatto il suo debutto su Netflix La casa di carta Corea, il k-drama adattamento dell'amato dramma poliziesco spagnolo creato da Alex Pina. Nuove maschere, nuova ambientazione ma stessi personaggi e stessa storia. Prodotta da BH Entertainment e Content Zium, La casa di carta Corea è stata adattata dallo sceneggiatore Ryu Yong-Jae, assistito da Choe Sung-jun e Kim Hwan-Chae. Questo rifacimento sudcoreano di Netflix ha diviso il pubblico (c'è chi lo ha apprezzato e chi pensa non abbia retto il contronto con la serie originale) ma prima di entrare nel dettaglio cerchiamo di scoprire se ci sarà o meno una seconda stagione della serie.

La casa di carta Corea 2, ci sarà?

La risposta è sì. La casa di carta Corea avrà una nuova stagione che non sarà altro che il continuo della prima composta dai successivi sei episodi. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo 2 della serie sudcoreana che porta in Occidente un bel pezzo di cultura locale, dalla storia della Corea alle tradizioni, abitudini culinarie e approccio alla vita? La stagione 2 della serie vedrà la messa in atto delle fasi finali del piano del Professore. Mosca aveva iniziato a scavare il tunnel nel pavimento del caveau che li avrebbe portati alla libertà, gli ostaggi, invece, stanno lavorando a un finto tunnel che li distrane e depista la polizia sull'effettiva scappatoia dei ladri. Continua la stampa di trilioni di Won non rintracciabili ma, la polizia, ha identificato alcuni di loro: Rio, Nairobi e Berlino. Ciò significa che al momento della loro fuga, non avranno altra scelta che fuggire dal Paese. Tuttavia, la malattia terminale di Berlino minaccia una vita di lusso dopo la rapina.

Una parte diversa dalla trama spagnola è il fatto che il Professore, che aveva insegnato Economia all'Università, aveva incontrato l'ex marito di Woo Jin, Kim Sangman che, affascinato dalle sue idee su un Paese unificato, lo aveva presentato a una persona influente che lo aveva messo a pianificare l'area economica congiunta della Corea. Elemento, questo, che potrebbe mettere a rischio il suo anonimato.

Quando arriverà la seconda stagione de La casa di carta Corea su Netflix?

Al momento Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la seconda stagione della serie ma c'è la possibilità che i nuovi sei episodi possano arrivare sul catalogo della piattaforma di streaming già prima della fine del 2022.