La casa di carta 5, dal set arriva uno spoiler sull'ispettrice Sierra

Infallibile e spietata nella finzione, un po' più distratta nella vita di tutti i giorni: Najwa Nimri, l'ispettrice Alicia Sierra de "La casa di carta", si è lasciata sfuggire uno spoiler a dir poco incredibile sul set della quinta stagione della serie targata Netflix.

+++ SEGUONO SPOILER +++

Le riprese dell'ultima stagione, iniziate nel mese di agosto in Danimarca, non sono ancora terminate e, in una pausa sul set, Najwa Nimri si è concessa una diretta Instagram per salutare i fan. Peccato che, tra chiacchiere, musica e sigarette, l'attrice a un certo punto si sia alzata per ballare vestita con gli abiti di scena dell'ispettrice Sierra. A quel punto a migliaia di fan collegati su Instagram non è sfuggito un particolare che potrebbe essere uno degli spoiler principali della prossima stagione. L'ispettrice non aveva più il pancione che l'aveva accompagnata per tutta la quarta stagione. Dalle immagini della diretta si vede che all'attrice viene fatto notare di aver fatto vedere un po' troppo ai fan, lasciandosi sfuggire un eloquente: «Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato».

LCDP5: Fragmento de un directo de Najwa esta noche rodando LCDP. Se confirma que Alícia HA DADO A LUZ (no tiene barriga) y tiene sangre en la ropa (brazo izquierdo). Quizá de sostener el bebé? Donde ha dejado al hijo? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/J6xszONTsm

La reazione di Najwa Nimri non lascia spazio a dubbi: dopo aver provato ad abbassarsi in maniera goffa per nascondersi alla telecamera del telefono l'attrice è sembrata alquanto dispiaciuta per la distrazione. Nell'ultima puntata della quarta stagione il Professore era caduto nella trappola dell'ispettrice che lo aveva trovato nel suo nascondiglio puntandogli contro una pistola. Lo stato avanzato della gravidanza della Sierra può benissimo far pensare a un parto imminente tuttavia le teorie sul suo personaggio restano tantissime: dal fatto che l'ispettrice partorirà il suo bambino proprio mentre sta minacciando il Professore, fino all'ipotesi di un ingresso di Sierra nella banda del Professore. Per scoprirlo non resta altro da fare che attendere l'uscita dell'ultima stagione di cui finora si era saputo pochissimo. Pedro Alonso (Berlino) sarà nel cast anche questa volta mentre le due new entry nel cast saranno Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.