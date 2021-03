The Sinner 4: Alice Kremelberg entra nel cast della nuova stagione della serie

L'attrice, già nota per aver recitato ne Il processo ai Chicago 7, sarà la new entry della nuova stagione della serie antologica americana

Alice Kremelberg è la new entry del cast di The Sinner 4. L'attrice, già vista nel film Netflix Il processo ai Chicago 7 , e attrice di Orange is the new black, è ufficialmente nel cast della nuova stagione del crime drama antologico di USA Network e subentrerà ai protagonisti delle scorse stagioni della serie: Matt Bomer, Carrie Coon e Jessica Biel. La Kremelberg si unirà a Bill Pullman che torna anche in questa stagione nel ruolo del detective Harry Ambrose.

The Sinner 4: di cosa parla e quale sarà il ruolo di Alice Kremelberg

Non sono trapelate molte notizie sulla trama della quarta stagione di The Sinner ma, come è accaduto con le stagioni precedenti, anche The Sinner 4 racconterà un crimine e la storia del suo complevole. Per quanto riguarda il ruolo di Alice Kremelberg sarà quello di Percy Muldoon, una donna forte e carismatica proveniente da una ricca famiglia di pescatori di Deer Island, nel Maine. La giovane donna, infatti, è abilissima nella pesca delle aragoste nonostante questa attività sia per lo più svolta da uomini ma a un certo punto la sua vita viene sconvolta da una tragedia inaspettata che non la farà più tornare quella di prima.

Derek Simonds restà lo showrunner e il produttore esecutivo e affiancato da Jessica Biel, Michelle Purple, Charlie Gogolak e Adam Bernstein. La produzione della serie dovrebbe iniziare a fine aprile in Nuova Scozia, in Canada e la data di uscita di The Sinner 4 sarebbe prevista per la fine di questo 2021.