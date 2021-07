Cat People è la nuova serie Netflix che gli amanti dei gatti devono guardare

Siete dog people o cat people? Se fate parte di questa seconda categoria di persone questo articolo è per voi. Netflix, infatti, ha scelto di dedicare una nuova docuserie proprio agli amanti dei mici. In sei episodi verrà raccontato questo speciale legame tra l'uomo e i gatti attraverso le storie di chi ha passato parte della propria vita in compagnia di questi piccoli amici a quattro zampe. Tra feste di compleanno, giochi, emozioni e tanta amicizia, ogni episodio saprà arrivare dritto al cuore dei cat peopla e, magari, far avvicinare a questi animali anche quelli che, per partito preso, li definiscono anaffettivi e troppo indipendenti.

Di cosa parla Cat People e perché guardarlo

Perché guardare cat people? Perchè mostra che i gatti possono essere perfetti compagni di vita dell'uomo, tanto qanto i cani. Ci si può surfare insieme, si possono festeggiare con speciali feste di compleanno, possono far parte di una band e possono dare amore tanto quanto i loro "rivali" a quattro zampe. Cat people racconta, come dichiara Netflix nella sua sinossi, l'affascinante rapporto con i felini attraverso gli occhi dei loro proprietari, che condividono le loro esperienze straordinarie e sorprendenti. Queste persone smentiscono gli stereotipi negativi sui gattari mentre rivelano le fondamentali verità su cosa significa stabilire dei legami con queste creature fieramente misteriose e indipendenti.

Il trailer di Cat People

Cat People: quando esce su Netflix

La docuserie Cat People farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming a partire dal 7 luglio 2021 con sei episodi inediti.