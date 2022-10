L'unico motivo per guardare il film "Catherine Called Birdy" su Prime Video

Andrew Scott (Lord Rollo) e Bella Ramsey (Birdy)

Dal 7 ottobre è disponibile in streaming su Prime Video il film Catherine Called Birdy, diretto da Lena Dunham, nota soprattutto per aver creato, diretto e interpretato la protagonista della serie tv Girls, e da non confondere con Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones (qui sotto spieghiamo perché abbiamo specificato questa cosa).

Se avete visto la locandina di Catherine Called Birdy su Prime o sui social, avrete probabilmente già intuito che si tratta di una commedia con ambientazione medievale. Il che, è bene sottolinearlo di questi tempi, non vuol dire fantasy, perché il film non parla di draghi, elfi e neanche di futuri apocalittici in cui abbiamo perso tutta la tecnologia e il sapere del passato: no, siamo proprio nel Medioevo, precisamente alla fine del XIII secolo, in Inghilterra.

In questa recensione senza spoiler vi raccontiamo quindi la trama del film, e poi analizzeremo quello che secondo noi è l'unico motivo valido per guardarlo.

Di cosa parla "Catherine Called Birdy"

In questa storia, basata sull'omonimo romanzo scritto nel 1994 da Karen Cushman, la protagonista è - tenetevi forte - Catherine (Bella Ramsey), una dolce e ribelle ragazza (tenetevi forte/2, soprannominata Birdy) figlia di Lord Rollo e Lady Aislinn, signori del villaggio inglese Stonebridge.

Ma se vi immaginate una nobile ricca, viziata e altezzosa vi sbagliate, per due motivi in particolare: perché Catherine preferisce giocare con il suo amico pastore Perkin invece di fare la damigella, e perché, in realtà, la sua nobile famiglia è in una difficile situazione economica.

Quindi, tra una corsa nei prati e una chiacchierata con la sua amica Aelis, tra una visita al fratello frate e una dall'amato zio George, Catherine origlia un discorso di suo padre - un tipo particolare, che non sa usare la spada, ama bere vino e mettere incinta l'amata moglie - che dice che per risolvere i problemi finanziari della casata l'unica soluzione è dare in sposa Catherine a qualche ricco smanioso di acquisire un titolo nobiliare in cambio di una cospicua dote.

Ma siccome siamo in una commedia, la storia di una quattordicenne che viene offerta ai più viscidi commercianti del Sud Inghilterra non assume i contorni del dramma, della violenza sui minori ecc. Però non vogliamo dirvi nient'altro per non spoilerare, quindi ci fermiamo qui e vi invitiamo come al solito a guardare il trailer di Catherine Called Birdy.

Perché (non) guardare Catherine Called Birdy

C'è un motivo se prima abbiamo scritto che Lena Dunham non va confusa con Lena Headey, ed è che quando leggerete il nome di Lena Dunham all'inizio dei titoli di coda potrebbe venirvi in mente di pensare, come è successo a noi, qualcosa come "ah adesso capisco, è un film diretto da Lena Headey/Cersei".

Un errore comprensibile, se si considera che l'unica ragione di interesse per questo film l'abbiamo trovata nello scovare membri del cast già visti in qualche episodio di Game of Thrones.

Se non ci siamo persi nessuno, dovrebbero essere quattro: innanzitutto la protagonista Bella Ramsey (Lyanna Mormont), che presto rivedremo anche in The Last of Us, e poi Paul Kaye (che era Thoros di Myr), Dean-Charles Chapman (Tommen Baratheon) e David Bradley (l'infame Lord Walder Frey). Vi lasciamo il piacere di individuarli, ed eventualmente di riconoscerne altri.

Ma se non siete fan del Trono di Spade, allora difficilmente troverete dei motivi per guardare Catherine Called Birdy. Una commedia che non si capisce cosa voglia dire, con uno stile a tratti ruffiano che però di fatto serve solo a mascherare l'esilità della trama.

Per dirla con una battuta spietata, se Lena Dunham avesse proposto questa storia come serie tv al posto del bellissimo Girls difficilmente sarebbe andata oltre il pilot. Non si ride praticamente mai, non c'è niente che faccia riflettere e dopo due ore non c'è neanche una qualche morale, se non che forse sarebbe stato meglio vedere qualcos'altro.

Voto: 4.5