Catherine Zeta-Jones è Morticia nella nuova Famiglia Addams di Netflix

L'attrice americana è stata scelta per interpretare il ruolo della mamma di Mercoledì nel nuovo titolo della piattaforma di streaming sull'iconica famiglia creata da Charles Addams

Morticia è Catherine Zeta-Jones, o meglio, Catherine Zeta-Jones sarà Morticia. L'attrice premio Oscar per il film Chicago è stata scelta da Netflix per interpretare il ruolo della matriarca della Famiglia Addams nella nuova serie firmata Tim Burton per la piattaforma di streaming. Dopo l'annuncio di Luis Guzmàn nei panni di Gomez, arriva la notizia che a interpretare sua moglie, nonché madre della protagonista della serie Mercoledì (di cui vestirà i panni Jenna Ortega) sarà la Zeta-Jones.

Tutte le attrici che hanno interpretato Morticia Addams

Prima di Catherine Zeta-Jones, il volto della donna dai lunghi capelli neri, il cui nome è diventato perfino un modo di dire, è stato dato al personaggio, nei vari adattamenti cinematografici e televisivi, da diverse attrici. Prima tra tutte è Anjelica Huston il cui volto è diventato iconico e il più ricordato dai fan di questa strampalata e tetra famiglia inventata dalla mente di Charles Addams nel 1938. A seguire c'è stata Carolyn Jones, volto nella serie tv degli anni '60, poi Daryl Hannah nel 1998, a seguire Glenn Taranto nella serie tv degli anni '90 e, infine, Bebe Neuwirth (e Brooke Shields) protagoniste del musical di Broadway del 2010.

Cosa sappiamo finora su Wednesday, la nuova serie Netflix sulla Famiglia Addams

La nuova serie Netflix di Tim Burton sulla storia di Mercoledì della Famiglia Addans rientra nel genere giallo ampliato da toni investigativi e soprannaturali e ripercorrerà gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Quando esce Wednesday su Netflix

Per ora non è ancora certa la data di uscita di Wednesday su Netflix ma possiamo ipotizzare che la serie potrebbe debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2022.