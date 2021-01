"Celebrity Hunted 2" prende forma: tutte le anticipazioni su cast, location e quando uscirà

AGGIORNAMENTO 28 GENNAIO

Dopo due giorni di indiscrezioni, è arrivata la comunicazione ufficiale di Amazon Prime Video, che conferma il cast composto da Achille Lauro, Boss Doms, Diletta Leotta, Elodie, Myss Keta, Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada. Confermata quindi anche Diletta Leotta, che non era tra i personaggi fotografati a Venezia.

Ecco il teaser diffuso oggi da Prime Video, che però non comunica alcuna data

Sono trapelate le prime indiscrezioni sulla seconda stagione di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, il primo reality game italiano targato Amazon Prime Video. Le anticipazioni riguardano la location delle prime riprese e, soprattutto il cast.

In attesa di conoscere quale sarà la data di uscita di Celebrity Hunted 2, che Amazon ha programmato per il 2021 senza ancora specificare mese e giorno, vediamo quindi quali sono le informazioni al momento confermate e come sono diventate di dominio pubblico

Come sono state scoperte le informazioni su Celebrity Hunted 2

Lo scoop, o per certi versi lo spoiler, arriva dall'agenzia fotografica Getty Images, che il 24 gennaio ha pubblicato sulla sezione entertainment del proprio sito 12 immagini scattate da Stefano Mazzola delle riprese che stanno avvenendo in questi giorni per la nuova stagione di Celebrity Hunted. Per i più curiosi, ecco il link all'album completo sul portale di Getty.

Dove si svolgono le riprese di Celebrity Hunted 2

Come si può vedere dalle foto, la location delle prime riprese della nuova stagione di Celebrity Hunted è Venezia. Tra cappotti e giacconi per difendersi dal freddo della Laguna, distanziamento per tutti e mascherine solo per i lavoratori della troupe, è quindi alla Serenissima (apparentemente in piazza San Marco) che si stanno svolgendo le riprese.

Secondo getty sono immagini di Celebrity Hunted a Venezia ? pic.twitter.com/Mb9fXzOgCa — Dabudidabuda ?? (@HoUnNomeCorto) January 25, 2021

Chi parteciperà a Celebrity Hunted 2

Soprattutto, nelle foto si possono riconoscere i vip, o meglio le celebrities, impegnati a girare le prime scene di "Caccia all'uomo". Il cast della nuova stagione dovrebbe quindi vedere: Achille Lauro e Boss Doms, di nuovo in coppia in tv come ai tempi di Pechino Express; Elodie che dovrebbe gareggiare insieme a Myss Keta; e infine Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi, ma probabilmente i due attori saranno in competizione singolarmente.

In che senso Achille Lauro, Elodie e Myss Keta a "Celebrity Hunted"????? pic.twitter.com/xssjGD8fSY — Glo ?? (@noveprimavere) January 26, 2021

Oltre a loro, secondo un'altra indiscrezione non riportata nelle immagini, potrebbe esserci Diletta Leotta, ma questa teoria appare al momento meno sicura.

Celebrity Hunted: come funziona e riassunto della prima stagione

Per chi non lo avesse mai visto, il format di questo reality game prevede che un gruppo di celebrità, i "ricercati", debba darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I "cacciatori" possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la "caccia".

La prima stagione è stata vinta dai coniugi Claudio Santamaria e Francesca Barra; al secondo posto il duo con Fedez e Luis Sal; al terzo posto Francesco Totti; al quarto la coppia di attori Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo; all'ultimo posto il conduttore tv (proprio di Pechino Express) e opinionista Costantino della Gherardesca.