Che fine farà Samantha Jones in And Just Like That?

Mancano sempre meno giorni all'uscita di And Just Like That ma in tanti si stanno chiedendo, oltre a come saranno le protagoniste della serie nella loro versione da cinquantenni, che fine faranno fare a Samantha Jones. Il personaggio, tra i più amati della serie Hbo, è tra i grandi assenti di questo revival. Un'assenza che si farà sentire perché Samantha Jones portava nel gruppo delle quattro amiche newyorchesi quella grinta, quel saper osare e quel non avere paura di parlare di sesso senza peli sulla lingua che è diventato il suo marchio di fabbrica. Può esserci un Sex and the City senza Samantha Jones? In tanti pensano di no ma And Just Like That proverà a sopravvivere anche senza l'irriverenza di una donna bionda, formosa, sicura di sé, forte ma dal cuore tenero che negli anni ha saputo entrare nel cuore dei telespettatori. Visto che non sarà presente nella trama, che fine faranno fare gli sceneggiatori del revival di Sex and the City a Samantha? Scopriamolo insieme.

Quale sarà il futuro di Samantha in And Just Like That?

La più grande paura dei fan di questo personaggio è che venga "ucciso" dagli sceneggiatori della serie. Far morire Samantha Jones, però, sarebbe un twist di trama non molto gradito dai fan e per fortuna abbiamo la certezza che non sarà così. È stato annunciato, infatti, che il personaggio interpretato da Kim Cattral non morirà nella storia e a rassicurare i fan è stato proprio il produttore esecutivo della serie, Michael Patrick King. "Nessuno è morto" sottolinea King togliendo qualsiasi dubbio sull'eventuale scomparsa di Samantha nella trama di And Just Like That.

Quando esce And Just Like That in Italia e dove guardarla

I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.