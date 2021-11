Lucifer: che fine hanno fatto gli attori dopo il gran finale della serie?

Sono passati solo pochi mesi dalla fine di Lucifer che, dopo sei stagioni, ci ha costretto a dire addio al diavolo più famoso della storia e ai suoi compagni di avventure. Nato dall'idea di creare un nuovo universo seriale, questo show Netflix ha saputo fare breccia nel cuore degli spettatori fin dalla prima stagione ed è stato proprio grazie all'amore dei fan che Lucifer è andata avanti fino a una sesta stagione, inizialmente non prevista. Ma ora che Lucifer è finita una volta per tutte, cosa stanno facendo gli attori protagonisti di questa serie Netflix? Quali sono i loro progetti futuri su piccolo o grande schermo? Scopriamolo insieme!

Tom Ellis - Lucifer

Il grande protagonista della serie, Tom Ellis, dopo il finale di Lucifer sarà protagonista di una nuova commedia romantica Netflix chiamata Players insieme a Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Damon Wayans Jr. Il film è già stato girato quest'anno e farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2022.

Kevin Alejandro - Dan Espinoza / William McKinnon

Passiamo a Kevin Alejandro che, dopo aver abbandonato i panni di Dan ha prestato la sua voce al personaggio di Jayce nella serie animata Netflix di 9 episodi, Arcane. Tra gli altri progetti, Kevin, interpreterà San Quintana nel nuovo film drammatico "Aristotele e Dante, Scopri i Segreti dell'Universo, oltre a comparire nel cortometraggio di David Beedon, For Every Good Invention.

Lesley-Ann Brandt - Mazikeen / Lilith

Lesley-Ann Brandt è alle prese con un nuovo progetto seriale molto importante dal titolo Hanover Street con Morgan Freeman e Lori McCreary. Bradt sarò protagonista e anche produttore della serie.

Aimee Garcia - Ella Lopez / Tommy Stomponato

Aimee Garcia ha ancora progetti con Netflix ed è coinvolta, come sceneggiatrice, nel sequel di 47 Ronin. Il film dovrebbe uscire sulla piattaforma di streaming nel 2022 anche se finora non c'è ancora una data certa. Oltre a questo progetto, l'attrice, reciterà al fianco di Freddie Prinze Jr. in una commedia romantica dal titolo ancora inedito, diretta da Gabriela Tagliavini. Tra gli altri progetti non Netflix c'è un nuovo film di Natale per Lifetime Holiday in Santa Fe dove interpreterà Magdalena Ortega. Aimee sarà anche doppiatrice in Saurus City? e protagonista di Western Murder at Emigrant Gulch di Yellow Brick Films.

Tricia Helfer - Charlotte / Shirley Monroe

Tricia Helfer non ha nessun altro progetto con la piattaforma di streaming, per ora, ma apparirà nella nuova serie High Water, che è in programma per debuttare entro la fine del 2021.

Inbar Lavi - Eve

Passiamo all'ultima attrice di Lucifer della nostra rassegna, Inbar Lavi che, dopo Lucifer non apparirà per ora in altre serie Netflix ma è nel cast della nuova serie di Kulanu Entertainment chiamata Shalom Al Lechem (Peace on Bread) dove sarà Daniella.