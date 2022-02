Elite 6: arriva il primo attore transgender e tante new entry nel cast

Elite è tornata a far parlare di sé. Dopo l'uscita degli episodi natalizi e uno strano silenzio stampa durato anche troppo a lungo, il teen drama spagnolo di Netflix sgancia la bomba presentando, in antemprima, tutte le new entry del cast della sesta stagione e annunciando l'arrivo del primo attore transgender. Come sapevamo Netflix ha riconfermato Elite con una sesta stagione ancora prima dell'uscita della quinta che deve ancora debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming e ha annunciato oggi stesso i nuovi volti della sesta stagione, ancora prima di sapere esattamente chi ci sarà e chi no nella quinta. Ma Elite è così, gioca sempre d'anticipo.

Entriamo più nel dettaglio, però, per scoprire chi saranno i nuovi attori che vestiranno i panni dei nuovi studenti della scuola di Las Encinas nel sesto capitolo della serie e chi è l'attore transgender che interpreterà, presumibilmente, il primo personaggio transgender della serie.

Elite 6: tutte le new entry del cast

Chi sono i nuovi personaggi di Elite? Beh, come ha detto la stessa Netflix, "persone che metteranno alla prova l'amicizia dei vecchi protagonisti". Inziamo con i nomi: c'è Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat e Ander Puig, proprio lui, dichiaratamente transgender, vestirà i panni del primo personaggio che ha cambiato sesso della serie Netflix. Tra tutti, attori già noti al pubblico spagnolo, Alex Pastrana non indossa la divisa della scuola nella foto ufficiali quindi potrebbe non essere uno studente.

… Alex Pastrana y Ander Puig ? pic.twitter.com/nhpNwDQvAG — EliteNetflix (@EliteNetflix) January 31, 2022

Chi sono i nuovi attori, invece, della stagione 5

Anche la quinta stagione di Elite vede la presenza di nuovi attori nel cast. Si tratta dell'attrice argentina Valentina Zenere e il brasiliano André Lamoglia. Oltre a loro ci sarà anche l'attore francese Adam Nourou che vestirà i panni di Eric, un nuovo personaggio di Elite.

Quando esce Elite 5 e 6 su Netflix

Non è ancora ufficiale la data di uscita di Elite 5, come quella di Elite 6 ma possiamo aspettarci di vedere le due stagioni già dall'estate 2022, per quanto riguarda il quinto capitolo ed entro la fine dell'anno o l'inizio del 2023, per il sesto.