Qual è la vera storia di Anna Delvey, la truffatrice che ha ispirato la nuova serie di Shonda Rhimes

Il suo vero nome è Anna Sorokin. Classe 1991, nata il 23 gennaio in Russia e cresciuta in Germania. Chi è? Una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo. Questa ragazza, infatti, nel periodo dal 2013 al 2017 mentre viveva negli Stati Uniti, ha fatto finta di essere una ricca ereditiera di nome Anna Delvey per derubare l'élite newyorkese. Una volta scoperta, è stata condannata, nel 2019, per tentato furto, furto di secondo grado e furto di servizi. Oggi la sua notorietà sta tornando in vita grazie alla nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix, Inventing Anna, che vuole raccontare la sua storia sul piccolo schermo. Ma cerchiamo di capire qual è la vera storia di Anna Delvey.

Chi è la vera Anna Delvey e qual è la sua storia

Anna Sorokin, prima di trasformarsi in Anna Delvey, si trasferisce nel 2007 con la famiglia a Eschweiler, una cittadina a circa 60 km da Colonia. Suo padre era un camionista diventato, poi, dirigente di una societò di trasporti per aprire dopo ancora un'attività di riscaldamento e raffreddamento a risparmio energetico. La ragazza, nel 2013 lascerà la Germania per trasferirsi a Londra e studiare al Central St.Martin's College per poi abbandonare gli studi e trasferirsi a Berlino, poi a Parigi, dove diventa stagista della rivista Purple e dove inizia il uso amore per il lusso e il mondo della moda. Proprio qui, infatti, inizia a frequentare l'élite cittadina e decide di cambiare il suo cognome per essere più internazionale e meno provinciale. Tra feste, cene, viaggi il suo account Instagram prende vita aumentando giorno dopo giorno followers. Anna, però, sa bene che in Europa non riuscirebbe a sfondare nel mondo dell'alta società, almeno come vorrebbe lei, così si trasferisce nel 2016 negli Stati Uniti iniziando ad abitare nel The Standard Hotel. Lì, Anna Delvey, costuisce un'identità coerente con il luogo dove abita, facendo finta di essere una ricca ereditiera con un patrimonio di 67 milioni di dollari in Europa ottenendo il pass per cene ed eventi importanti. Suo padre diventa così, per tutti, un petroliere, e poi ancora un diplomatico o un collezionista d'arte a seconda di chi ha di fronte in quel momento. Una volta addentratasi nel mondo dell'élite neworkese, Anna progetta di affittare la Church Missions House per farci un Night Lounge, con bar, gallerie d'arte, ristoranti.

Aveva solo 22 anni quando inizia la sua attività fraudolenta perdurata fino al 2017 ingannando tutto il jet set neworkese con le sue storie inventate e quell'eredità che, però, non aveva mai avuto. Appena prima di ottenere un prestito di 22 milioni di dollari che aveva chiesto con fale documentazioni, la ragazza è stata arrestata con una condanna di quasi 200mila dollari e una reclusione dai 4 ai 12 anni. Dopo i primi due anni in isolamento, però, la ragazza venne rilasciata nel febbraio 2021 e riesce anche a saldare il suo debito con la giustizia grazie anche al fatto che Netflix ha acquistato i diritti sulla sua storia per ben 320mila dollari.