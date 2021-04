Chi è Antonio Dikele Distefano, l'ideatore di 'Zero' che vuole trasformare la diversity in normalità

Il suo nome sta comparendo sui giornai di tutto il mondo, dal New York Times a Variety ma chi è Antonio Dikele Distefano e perché tutti stanno parlando di lui? Iniziamo con il dire che si tratta dell'ideatore di Zero, la nuova serie originale italiana di Netflix che prende liberamente spunto dal suo romanzo Non ho mai avuto la mia età edito da Mondadori. Il polverone intorno a questa serie si sta alzando perché Zero sta aprendo un dibattito importante sulla diversity nel mondo attoriale italiano portando alla luce alcune lacune come quella dell'inesistenza di personaggi di colore nei prodotti seriali italiani, dalle tradizionali fiction alle serie tv. Zero, invece, vanta un cast quasi completamente di colore, così come di colore è il suo ideatore e sceneggiatore della serie. Ma Antonio Dikele Distefano non vuole che si parli di diversity perché il suo obiettivo è quello di farla diventare la normalità.

«È nel momento in cui la diversità del colore della pelle diventa normalità che si farà un passo in avanti - commenta lo scrittore durante la conferenza stampa di presentazione della serie Zero - Il vero cambiamento ci sarà quando alla prossima conferenza stampa si parlerà del carattere e delle scelte dei personaggi e non solo del fatto che sono neri. Il linguaggio cambierà nel momento in cui diventerà normale avere attorno persone "diverse"».

Il carattere deciso e determinato dello scrittore lombardo è evidente quando lo si sente parlare di se stesso e delle sue creazioni di cui sembra essere davvero fiero perché in grado di stravolgere quelle credenze spesso troppo radicate nel pensiero comune del nostro Paese. Ed è così che da un libro e poi da una serie tv che racconta la normalità di un gruppo di ragazzi (che se ci sembrano diversi perché neri è solo colpa nostra) che Antonio Dikele Distefano si sta facendo conoscere sia in Italia che in tutto il mondo. Ma scopriamo qualcosa di più su questo giovane ragazzo e su quello che ha realizzato in questi primi 28 anni della sua vita.

Antonio Dikele Distefano: la biografia

Nato a Busto Arsizio, il 25 maggio del '92, da genitri angolani, Antonio Dikele Distefano è uno scrittore e direttore della rivista Esse Magazine. La sua infazia l'ha trascorsa a Ravenna, così come la sua adolescenza dove si è appassionato di musica hip-hop diventando perfino compositore con lo pseudonimo di "Nashy". È stato, inoltre, parte di un duo musicale dal nome "Primavera Araba".

La sua carriera di scrittore inizia nel 2015 con il primo romanzo auto-pubblicato (e poi ripubblicato da Mondadori) dal titolo Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?. Seguono altri libri, editi dalla stessa casa editrice, Prima o poi ci abbracceremo, Chi sta male non lo dice, Non ho mai avuto la mia età (vincitore, questo del Premio Fiesole nel 2018) e Bozze.

È solo, però, nel 2019, dopo alcune apparizioni in programmi tv come Quello che è - Nuove storie italiane e Nuove strade, che arriva il primo progetto importante con il colosso dello streaming Netflix. Ed è così che Distefano è riuscito a farsi un nome e a emergere nel mondo dell'intrattenimento seriale. Il progetto era quello di Zero che, anche se sarebbe dovuto uscire lo scorso anno, debutterà sulla piattaforma di streaming per eccellenza il prossimo 21 aprile 2021. Con questa serie, ispirata liberamente dal suo libro Non ho mai avuto la mia età, Antonio Dikele Distefano si è fatto un nome, oggi, identificabile con quello dell'uomo che ha portato persone di colore in tv, inserendole in un cast di una serie popolare per una piattaforma di streaming popolare per fare in modo che quella che da tutti viene percepita come diversità, diventi normalità e non faccia più scalpore e noi ce lo auguriamo insieme a lui.