La killer Elize Matsunaga si mette a nudo in una nuova serie Netflix. Chi è e cosa ha fatto

Debutta oggi stesso su Netflix, si chiama "Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine" ed è la nuova docu-serie della piattaforma di streaming che racconta, a puntate, un evento di cronaca realmente accaduto in Brasile che ha sconvolto l'intero Paese. Elize Matsunaga è l'assassina di suo marito, ucciso e smembrato e nel nuovo progetto della piattaforma di streaming è protagonista di un'intervista esclusiva in cui si mostra al pubblico per la prima volta. Un ritratto crudo, reale e d'impatto della psicologia di una donna che si è spinta fino a superare i limiti della morale. Ma entriamo più nel dettaglio per capire chi è Elize Matsunaga, cosa ha fatto e dove si trova ora.

Chi è Elize Matsunaga e cosa ha fatto

Elize Ramos Kitano Matsunaga è un'ex infermiera e assassina di origini brasiliane che in questo momento sta scontando la condanna per l'omicidio del suo marito di allora, Marcos Kitano Matsunaga (42 anni) avvenuto il 19 maggio del 2012. La donna, allora trentenne, ha ucciso il marito, nel loro appartamento a San Paolo, sparandogli più volte, poi, ha smembrato l'uomo e ha riempito dei sacchetti di plastica con i suoi resti per spargerli in strada a oltre 30 km dalla loro abitazione. L'evento ha sconvolto l'intero Paese che ricorda ancora oggi l'agghiacciante accaduto e i tentativi della donna di insabbiare l'omocidio, prima dell'inevitabile confessione e dell'arresto nel 2016.

La sua storia viene oggi raccontata da Netflix e dalla stessa donna che ricorda la sua infazia, l'adolescente e la povertà in cui è cresciuta fino a commentare in prima persona il crimine commesso.

Perché Elize Matsunaga ha ucciso e smembrato suo marito?

Come nella maggior parte dei casi di questo tipo, il motivo scatenante emerso durante il processo è stato un presunto tradimento da parte del marito. Secondo il suo avvocato difensore, Elize ha ucciso e smembrato suo marito perché aveva minacciato di chiedere la custodia della figlia, allora di un anno, nel caso in cui la coppia si fosse separata.

"Non so ancora come spiegare che tipo di emozione mi ha fatto premere quel grilletto", dice la stessa Elize nel documentario Netflix, nel quale sono raccolte testimonianze anche di familiari e colleghi della donna, nonchè di esperti che hanno seguito le indagini.

Dov'è Elize Matsunaga adesso?

In questo momento, Elize Matsunaga, condannata nel 2016 a 19 anni di carcere, è detenuta in una prigione chiusa a Tremembe, un comune nello stato di San Paolo in Brasile. La condanna per la donna, non è solo di omicidio ma anche di occultamento di cadavere.

Il trailer di Netflix