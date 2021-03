Grey's Anatomy 17: muore uno dei personaggi principali, ecco chi e come (spoiler alert)

Grey's Anatomy non si smentisce mai! Anche dopo 17 stagioni i colpi di scena nella serie di Shonda Rhimes sono sempre dietro l'angolo. Ed è così che, con il primo episodio del secondo ciclo della diciassettesima (e molto probabilmente anche l'ultima) stagione del medical drama un altro dei personaggi principali è stato ucciso. A morire, infatti, nell'episodio crossover con Station 19, è proprio uno dei nomi fissi del cast degli ultimi anni della serie. L'episodio è andato in onda ieri, 11 marzo, sul canale ABC dopo uno stop prima della pubblicazione degli ultimi 10 episodi della serie che si vociferà sarà l'ultima dopo ben 17 stagioni.

(Spoiler Alert: se non avete ancora visto l'episodio 7x17 " Helplessly Hoping" non leggete oltre perché l'articolo contiene spoiler)

Grey's Anatomy 17: muore uno dei personggi principali, ecco chi

Dopo Derek, muore anche un altro dei fidanzati di Meredith Grey, si tratta del suo ex Andrew DeLuca, interpretato dall'attore italiano Giacomo Gianniotti). Il chirurgo, infatti, si ritrova vittima a causa di una pugnalata di uno scagnozzo di un giro di trafficanti di esseri umani. Andrew e sua sorella, Carina DeLuca vengono colpiti entrambi e trasportati subito in ospedale ma, nonostante i tentativi di cura, lui non ce la fa a asopravvivere. L'unica consolazione è che la sua morte non è stata vana in quanto il trafficante è stato arrestato. Con questo arresto e la morte di DeLuca si conclude una delle storie della serie iniziata alla fine della 16 stagione quando il chirurgo aveva sospettato che un pazione fosse vittima di traffico umano. Un altro volto noto di Grey's Anatomy ha quindi lasciato per sempre la serie...ce ne sarà un altro prima che la serie finisca? Non resta che finire di guardare Grey's Anatomy 17.