Chi è Simone Ashley, la Miss Sharma di Bridgerton 2. Dalla vita privata alla carriera

Tutti i riflettori sono puntati su di lei, giovane, bella, brava e protagonista della nuova stagione di Bridgerton. È Simone Ashley, l'attrice che veste i panni di Miss Kate Sharma in Bridgerton 2 e nella serie Netflix, targata Shondaland, si ritrova a dover combattere tra i suoi sentimenti e la cosa giusta da fare. Ma chi è questa ragazza, quasi ventisettenne, e cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla vita privata? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su Simone Ashley e tutto quello che sappiamo su di lei.

Simone Ashley, Miss Sharma e tutto il resto

Nata a Cambereley, Simone Ashley è una ragazza di 27 anni, ne compie 28 il prossimo 30 marzo, che ha scelto di intraprendere la carriera da attrice e vivere interpretando sul piccolo schermo la vita e la storia di personaggi di finzione. Il suo vero nome è Simone Ashwini Pillai ed ha origini indiane, nello specifico Tamil. Simone ha genitori molto protettivi ma lei ama definirsi una ribelle, proprio per questo, infatti, ha scelto di fare l'attrice e il suo essere testarda l'ha portata dove la vediamo adesso, su un palcoscenico osservato da occhi di tutto il mondo: quello di Netflix. Simone ha studiato recitazione alla Redroofs Theatre School laureandosi, poi, all'Arts Educational School di Londra.

Prima di diventare Miss Sharma, Simone aveva già calcato le scene della piattaforma di streaming per eccellenza nella serie Sex Education, interpetando, dal 2019, il personaggio di Olivia Hanan. Un'altra sua partecipazione sul piccolo schermo degna di nota è quella nella serie italiana L'ispettore Coliando, nel 2017 e poi quelle in Guilt, Broadchurch, Strike e Doctors e Boogie Man ma il suo esordio in tv è stato nel 2016 nella serie Wolfblood - Sangue di lupo.

L'attenzione mediatica nei suoi confronti sta crescendo sempre di più dopo la sua interpretazione di Miss Sharma in Bridgerton, una donna tutta d'un pezzo, forte, ribelle, ironica e sensuale. Una donna che fa breccia nel cuore di Anthony Bridgerton fin da subito ma che è costretta, a causa delle circostanze e dei suoi blocchi emotivi, a reprimere le proprie emozioni. Quello di Miss Sharma sarà senza dubbio un trampolino di lancio per quest'attrice e siamo sicuri che questo personaggio complesso, testardo e allo stesso tempo estremamente emotivo, la porterà lontano.