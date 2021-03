Chicago Fire 9: uno degli attori principali esce dal cast della serie

Un altro personaggio della serie tv dedicata ai fireifghter ha lasciato per sempre la serie NBC

Chicago Fire perde un altro paramedico della sua truppa. Uno degli attori principali del drama sui firefighter del Chicago Firehouse 51, infatti, lascerà il cast della serie nell'episodio andato in onda ieri sul canale americano NBC. Di chi si tratta? Di Adriyan Rae, l'attrice che è entrata nel cast della serie nei panni del nuovo medico Gianna Mackey.

Gianna Mackey lascia la serie nel 9° episodio della 9° stagione

La Mackey, infatti, ha lasciato la serie accettando una proposta di lavoro da parte di un'altra firehouse che le avrebbe dato opportunità di un avanzamento di carriera e così, trasferendosi in un'altra città, non farà più parte del cast di Chicago Fire. L'uscita di scena di Adriyan Rae è avvenuto nel nono episodio di Chicago Fire 9 "Double Red".

I motivi per cui Adriyan Rae ha lasciato Chicago Fire

L'attrice Adriyan Rae aveva fatto sapere allo showrunner della serie, Derek Haas, di essere costretta a lasciare l'incarico nella serie NBC per motivi personali. Derek ha dichiarato di aver rispettato la scelta dell'attrice anche perché il ruolo dello showrunner è proprio quello di andare incontro ai bisogni dei suoi attori.

Quello che posso dire è che le vogliamo bene e siamo sicuri che farà un ottimo lavoro nelle altre serie in cui reciterà - commenta Derek Haas a EW - Rae ha lasciato la Stagione 51 in ottimi rapporti quindi, se lei lo vorrà, c'è sempre la possibilità che possa tornare a rifarsi vedere. Anche perché non credo che questa è l'ultima volta che abbiamo visto la Mackey alla Stazione 51".