Netflix trionfa ai Golden Globes 2021 con The Crown e La Regina degli Scacchi

La 78° edizione dei Golden Globes 2021 si è appena conclusa. Chi ha trionfato? Beh, Netflix come ci si poteva aspettare. Con ben 6 premi vinti su un totale di 11 per la sezione serie tv, i titoli originali della piattaforma di streaming hanno fatto il pieno di statuette a forma di globo aggiudicandosi l'ambito premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press. Tra tutti a trionfare sono stati The Crown che si è aggiudicata 4 premi tra cui il titolo di miglior serie drammatica, miglior attore (Josh O'Connor) e attrice protagonista (Emma Corrin nei panni della principessa Diana) e miglior attrice non protagonista (Gillian Anderson)e La regina degli scacchi che ha vinto come miglior miniserie e come miglior attrice in una miniserie per Anya Taylor-Joy . La cerimonia di premiazione, slittata quest'anno al 28 febbraio, è stata trasmessa in diretta in Italia su Sky Atlantic e Sky TG24. Tra gli snobbati, invece, c'è The Undoing, Unorthodox, Ratched e Emily in Paris. Per la sezione film vince, invece, Nomadland dopo aver trionfato già alla mostra del cinema di Venezia come miglior film drammatico e miglior regia, premio che quest'anno si è aggiudicato una regista donna. Dopo l'assegnazione di questi premi ora, non ci resta che attendere gli Oscar 2021, anche perché, si sa, i Golden Globes non sono altro che l'antipasto degli Oscar.

Tutti i vincitori dei Golden Globes 2021

FILM

Miglior film drammatico

Nomadland

Miglior film commedia o musical

Borat 2

Miglior attrice in un film drammatico

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Miglior attore in un film drammatico

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Miglior regia

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior attore in un film commedia o musical

Sacha Baron Cohen (Borat 2)

Miglior attrice in un film commedia o musical

Rosamund Pike (I Care a Lot)

Miglior attrice non protagonista in un film

Jodie Foster (The Mauritanian)

Miglior attore non protagonista in un fillm

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Miglior film di animazione

Soul

Miglior film in lingua non inglese

Minari

Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste per Soul

Miglior canzone originale

Io Si (Seen) per La vita davanti a sé (Netflix) - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

SERIE TV

Miglior serie tv musical o commedia

Schitt's Creek

Miglior miniserie o film per la tv

La regina degli scacchi (The Queen's Gambit)

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Miglior attore in una serie tv drammatica

Josh O'Connor - The Crown

Miglior attrice in una serie tv drammatica

Emma Corrin - The Crown

Miglior attore in una serie tv commedia o musical

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Miglior attrice in una serie tv commedia o musical

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Miglior attore in una miniserie

Mark Ruffalo - Un volto, due destini (I Know This Much Is True)

Miglior attrice in una miniserie

Anya Taylor-Joy - La regina degli scacchi (The Queen's Gambit)

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv

John Boyega - Small Axe

Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Gillian Anderson - The Crown