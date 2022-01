Tutte le novità del cast di The Crown 5 dalla nuova Lady D. al suo flirt Hasnat Khan

The Crown 5 sta prendendo sempre più forma. La nuova stagione della serie sulla corona inglese che appassiona da anni il pubblico di tutto il mondo è pronta a raccontare una nuova fase della vita dei membri della famiglia reale britannica. Come accade in ogni nuovo capitolo di questo apprezzatissimo show, infatti, anche nella sua quinta stagione il cast di attori cambierà per adattarsi alle versioni più adulte dei suoi personaggi dalla Regina Elisabetta al principe Carlo, da Diana a Dodi Al-Fayed fino a passare per tutti gli altri personaggi che sono stati, in qualche modo, coinvolti tra glorie e scandali della famiglia più chiacchierata di tutti i tempi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità del cast di The Crown 5.

The Crown 5: ecco chi c'è nel cast della nuova stagione

Iniziamo con la grande protagonista di questa nuova stagione di The Crown, Lady D. che sarà interpretata dall'attrice Elizabeth Debicki mentre a vestire i panni di uno degli ultimi uomini di Diana, suo compagno dal 1995 al 1997, il cardiochirurgo Hasnat Khan, sarà l'attore pakistano Humayun Saeed. I due, infatti, avrebbero avuto una frequentazione, secondo quanto riferito dagli investigatori del caso Lady D., proprio con questo dottore finché la principessa non incontrò Dodi Al-Fayed (che in questa stagione sarà interpretato, in questa stagione di The Crown, da Khalid Abdalla). Oltre a loro, il cast di The Crown 5 vedrà Imelda Staunton come la Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce nei panni del Principe Filippo, Lesley Manville come Margaret, la sorella di Elisabetta, Dominic West come Principe Carlo e Olivia Williams come Camilla Parker Bowles. E, infine, il Principe William sarà interpretato dal figlio di Dominic West, Senan West.

Quando esce The Crown 5 su Netflix

I nuovi episodi di The Crown 5 saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire da novembre 2022.