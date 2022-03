Una guida ai nuovi personaggi di Bridgerton 2

Bridgerton sta per debuttare su Netflix con la sua attesissima seconda stagione che vedrà un nuovo membro della famiglia come protagonista e l'entrata in scena di nuovi e interessanti personaggi principali. La trama della serie, infatti, seguirà la ricerca di una moglie da parte del figlio maggiore della famiglia: Anthony che, proprio come sua sorella Daphne, dovrà imbattersi in numerossissime donzelle pronte a sposarlo per assicurarsi un futuro di agi. L'uomo, però, dovrà combattere anche con le sue paure dell'amore, del lasciarsi andare e, in questo viaggio di scoperta, andrà a fondo nella sua anima per togliere le barriere che si è costruito negli anni e lasciarsi andare al vero amore. Ma chi saranno, oltre a lui, i protagonisti di questo secondo capitolo di serie? Scopriamolo insieme.

Tutti i nuovi personaggi di Bridgerton 2 e le loro storie

Anthony Bridgerton

Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) è il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte. Ha la fobia delle api perché ha visto suo padre morire proprio per una puntura di questo insetto e in questa stagione della serie abbandonerà il suo spirito libertino per andare alla ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché non incontra, casualmente Kate Sharma (Simone Ashley) e poi la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) arrivate dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi.

Edwina Sharma

Edwina Sharma è una giovanissima e dolcissima ragazza indiana cresciuta da sua sorella maggiore, Kate. Protetta e ancora ingenua, Edwina desidera trovare marito per formare una famiglia e diventare una buona moglie e mamma. Con poco carattere, poco ambiziosa (se non di sposarsi) e ancora tanto bambina, proprio come Daphne partecipa al ballo organizzato dalla regina diventando il diamante di questa stagione diventando, di conseguenza, la ragazza più ambita dagli uomini. Sarà, infatti, solo questo il motivo che spingerà Anthony a puntare su di lei.

Kate Sharma

E poi c'è Kate, la sorella maggiore di Edwina, una ragazza single di 27 anni (per l'ideologia dell'epoca ormai zitella) dal carattere forte, deciso e ambiziosos. Kate è l'esatto opposto di sua sorella. Ama cavalcare, non ha paura di sporcarsi le mani, è ironica, pungente, intelligente e ricorda un po' un'altra sorella di Anthony, Eloise. Affascinante e decisamente più adatta a Anthony rispetto a sua sorella, si troverà coinvolta in un trinagolo amoroso dal quale farà fatica a uscire se non con il cuore spezzato.

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

Sarà possibile vedere i nuovi 8 episodi di Bridgerton 2 sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal prossimo 25 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.