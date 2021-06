Lupin 2 torna su Netflix: la guida ai personaggi della seconda stagione

Sta per tornare sul catalogo della piattaforma di streaming con nuovi e appassionanti episodi, Lupin 2 è pronta al debutto il prossimo 11 giugno 2021 per la gioia dei fan che aspettano di vedere come si concluderà la prima stagione della serie sul ladro gentiluomo alla ricerca di giustizia, interpretato da Omar Sy. Nell'attesa di vedere quali saranno i risvolti nella trama di Lupin 2 vogliamo fare un focus sui personaggi principali di questa seconda stagione per rispolverare la memoria e prepararci alla visione delle nuove puntate. Ecco allora una gioda ai personaggi di Lupin 2 e ai loro ruoli nella trama dell'apprezzatissima serie originale di Netflix Francia.

Tutti i personaggi di Lupin 2

Assane Diop (Omar Sy)

Assane è il protagonista assoluto di Lupin, è un uomo che ha perso suo padre quando aveva solo 14 anni e non si fermerà finché non troverà la verità sulla scomparsa di suo padre e avere giustizia. Assane, inoltre, è un fan del personaggio letterario di Lupin, inventato dalla penna di Maurice LeBlanc, che lo ispira in ogni sua mossa. Un uomo creativo, astuto ma di buon cuore che cerca di fare la cosa giusta senza fare del male agli altri. In questa seconda stagione, Assane è alla ricerca disperata di suo figlio.

Claire (Ludivine Sagnier)

Claire è innamorata di Assane da quando erano ragazzini e, infatti, hanno avuto un figlio insieme, Raoul che lei fa di tutto per proteggere dalle rischiose avventure in cui si imbarca suo padre. Claire è una donna coraggiosa e amorevole sempre combattuta tra il suo amore per Assane e la consapevolezza di dover proteggere suo figlio a tutti i costi, anche dal suo stesso padre.

Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme)

È la figlia del miliardario Hubert Pellegrini. Lei ha avuto un'infanzia difficile crescendo affianco a dei genitori con discutibili valori. Come conseguenza Juliette ha sviluppato una personalità difficile e complessa, così come la sua relaizone con Assane.

Hubert Pelegrini (Hervè Pierre)

Hubert è un businessman senza scrupoli interessato solo ai soldi e al potere. È l'uomo responsabile della morte di Babakar, il padre di Assane e farà di tutto per impedire ad Assane di raggiungere il suo obiettivo di giustizia.

Benjamin Ferel ( Antoine Gouy)

Banjamin è l'amico più stretto di Assane e il suo unico vero confidente di cui si fida ciecamente. Amici da quando sono ragazzini, i due sono sempre pronti ad aiutarsi l'uno con l'altro, infatti, Benjamin decide di aiutare Assane nel suo piano di vendetta per scoprire i responsabili della morte di suo padre anche se questo vuol dire esporsi a dei rischi.

Youssef Guedira (Soufiane Guerrab)

È un giovane agente della polizia che fa ancora fatica a inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro. Come Asssane, anche lui è un fan del personaggio di Lupin e riesce, infatti, a trovare le somiglianze tra i piani di Assane e le imprese di Lupin. Nonostante abbia ragione i suoi colleghi non lo prendono sul serio ma dovranno ricredersi davanti ai fatti.

Sofia Belkacem (Shirine Boutella)

Sofia è una giovane agente della polizia ambiziosa e coraggiosa ma anche molto rispettosa dei suoi superiori. All'inizio sottovaluta il govane Guedira ma dopo un po' capirà che il suo istinto non aveva tutti i torti.