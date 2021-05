Jupiter's Legacy: una guida ai supereroi (e ai cattivi) della nuova serie Netflix

Che domani esce Jupiter's Legacy su Netflix lo sappiamo, ma quanto conosciamo invece dei suoi personaggi principali? Chi sono i protagonisti della storia e quali sono le loro caratteristiche umane, le loro inclinazioni e, soprattutto i loro superpoteri? Per chi vuole prepararsi per bene alla visione della serie Netflix su un nuovo universo di supereori ecco una guida ai suoi personaggi principali della storia.

Chi sono i nuovi supereroi (e i cattivi) dell'universo di Jupiter's Legacy

SHELDON SAMPSON AKA THE UTOPIAN (Josh Duhamel)

Iniziamo con quello che è il più grande eroe del mondo e il leader indiscusso del gruppo The Union of Justice, l'organizzazione formata da sei supereroi che hanno ottenuto i loro poteri negli anni '30 del '900. Per Sheldon, questo gruppo deve essere gestito da un sistema di equilibrio chiamato The Code dove gli eroi possono usare i loro potere solo al servizio degli altri e non per uccidere o governare. Ora, però, non riesce più a capire il mondo contemporaneo e la sua stessa famiglia che vivono secondo valori a lui ignoti.

WALTER SAMPSON AKA BRAINWAVE (Ben Daniels)

Walter è il fratello maggiore di Sheldon e uno dei membri fondatori di The Union. Chiamato Walt, il supereroe è un uomo di grande intelletto che però vive nella frustrazione di accontentare le richieste del fratello. A differenza di Sheldon, Walt non ha paura di sporcarsi le mani (anche con il sangue).

GRACE SAMPSON AKA LADY LIBERTY (Leslie Bibb)

?Pssiamo ora a Grace, la moglie di Sheldon e anche lei membro fondatore di The Union nonché una delle più importanti supereroine del pianeta. Lei spesso non è d'accordo con suo marito ma lotta per mantenere un equilibrio tra gli ideali di Sheldon e quelli della realtà contemporanea. Lei è il collante che tiene insieme la famiglia Sampson.

FITZ SMALL AKA THE FLARE (Mike Wade)

Fitz è il cuore e l'anima del gruppo The Union nonché menbro fondatore. Nonostante soffra a causa di diverse ferite che hanno posto fine alla sua carriera di supereroe continua a essere uno dei membri più valorosi del gruppo e spesso è l'unico a tenerli ancora uniti. Fitz ha passato il testimone a sua figlia Petra, aka The Flare II.

GEORGE HUTCHENCE AKA SKYFOX (Matt Lanter)

?George era uno dei più cari amici di Sheldon, un alleato e un potente membro del gruppo The Union prima di voltargli le spalle e allearsi contro di loro. Dopo anni a combattere il crimine ha realizzato che la maggior parte dei problemi della società moderna sono stati causati dalla stessa struttura degli Union passando così dall'altro lato, quello del male. Ora è uno dei più grandi supervillain del mondo.

DR. RICHARD CONRAD AKA BLUE BOLT (David Julian Hirsh)

Il dr. Richard è un medico gentile e con i piedi per terra che ha fondato il gruppo The Union insieme ai supereroi. Oggi non è più parte del gruppo ma il suo destino per ora resta ignoto.

BRANDON SAMPSON AKA PARAGON (Andrew Horton)

?Brandon è il figlio di Grace e Sheldon. Ora si sta allenando per assumenre il ruolo di suo padre e diventare il nuovo leader del gruppo. Il ragazzo però deve combattere con l'ombra del mito di suo padre.

CHLOE SAMPSON (Elena Kampouris)

Chloe è la figlia di Grace e Sheldon e sorella di Brandon. La ragazza è immensamente potente ma si rifiuta di seguire le orme dei genitori. Lei, infatti, ha voluto forgiare il suo stesso destino che potrebbe minacciare tutto quello per cui i suoi genitori hanno lottato.

HUTCH (Ian Quinlan)

Hutch è il figlio di George, un complesso e carismatico ragazzo che preferisce la compagnia dei cattivi a quella dei supereroi. Lui non ha ereditato dal padre i superpoteri ma ha l'abilità di vivere come se fosse un imbroglione (ma con la coscienza).