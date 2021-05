Chiamami ancora amore, le anticipazioni della prima puntata

Come può un grande amore trasformarsi in un sentimento che sfiora l'odio e il disprezzo? E in tutto questo, come riuscire a proteggere i figli? E' il leit motiv di 'Chiamami ancora amore', la nuova fiction di Rai 1 con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, creata da Giacomo Bendotti per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Una serie in tre prime serate - il lunedì, a partire dal 3 maggio - che racconta la storia di una coppia che scoppia, alle prese con le dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e da un'incompatibilità che anni prima nessuno avrebbe mai immaginato.

Chiamami ancora amore: la trama

Enrico e Anna - interpretati da Simone Liberati e Greta Scarano - decidono di separarsi dopo dodici anni di matrimonio. A soffrirne di più è il figlio Pietro (Federico Ielapi). Da quel momento prende il via una logorante battaglia per l'affidamento, che inevitabilmente comporta l'intervento dei servizi sociali, chiamati a valutare le capacità di Anna e di Enrico come genitori. E' qui che entra in scena l'assistente sociale Rosa Puglisi (Claudia Pandolfi), che intraprende una vera e propria indagine nei sentimenti e nei segreti della famiglia. Per rispondere alla domanda su come sia possibile che una coppia così complice e affiatata sia passata dall'amore alle umiliazioni, alle vendette, all'odio cieco, Rosa dovrà andare fino in fondo alla storia, ripercorrendola dall'inizio e scoprendo il vero motivo della separazione.

Chiamami ancora amore: la prima puntata

Lunedì 3 maggio, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata della fiction 'Chiamami ancora amore'. Nel primo episodio, dal titolo 'La festa', Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma lo fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.

Nel secondo episodio, dal titolo 'Il dilemma', Anna ed Enrico capiscono che non c'è più nulla da fare per salvare il loro rapporto. Il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un'assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. E' sempre una decisione difficilissima e Rosa Puglisi decide di partire dall'inizio, ripercorrendo la loro storia fin dal primo incontro.