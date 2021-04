Chiamami ancora amore, trama e anticipazioni della nuova serie di Rai1

Non semplicemente una storia d'amore, ma un crime familiare sulla scia del capolavoro di Noah Baumbach ‘Storia di un matrimonio’ e del film di Michel Gondry ‘Se mi lasci ti serie tv ‘Chiamami ancora amore’, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal 3 maggio (i primi due episodi in anteprima su RaiPlay dal 26 aprile).

Chiamami ancora amore, la trama

Protagonisti di ‘Chiamami ancora amore’ sono Greta Scarano e Simone Liberati nei panni di Anna ed Enrico, coppia che dopo dodici anni di matrimonio decide di separarsi. Ovviamente chi ne soffrirà di più sarà il figlio Pietro (Federico Ielapi). Da quel momento prende il via una logorante battaglia per l’affidamento di Pietro, che inevitabilmente comporta l’intervento dei servizi sociali, chiamati a valutare le capacità di Anna e di Enrico come genitori. È qui che entra in scena Rosa Puglisi, assistente sociale interpretata da Clasìudia Pandolfi, che intraprende una vera e propria indagine nei sentimenti e nei segreti della famiglia. Per rispondere alla domanda su come sia possibile che una coppia così complice e affiatata sia passata dall’amore alle umiliazioni, alle vendette, all’odio cieco, Rosa dovrà andare sino in fondo alla storia, ripercorrendola dall’inizio e scoprendo il vero motivo della separazione.